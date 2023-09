O que esperar do clima nesta sexta-feira, 15 de setembro de 2023?

O dia 15 de setembro é uma data importante para os brasileiros, pois marca o início da primavera no hemisfério sul. A estação das flores traz mudanças no clima, na vegetação e no humor das pessoas.

Mas como será o tempo nesse dia em diferentes regiões do país? Afinal, quais são as temperaturas esperadas, as chances de chuva e os alertas meteorológicos? Neste artigo, vamos responder essas perguntas e dar algumas dicas de como se preparar para o clima do dia 15 de setembro no Brasil.

Sul: frio pela manhã e calor à tarde

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o dia 15 de setembro será marcado por uma massa de ar frio que vai provocar geadas em áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pela manhã.

As temperaturas mínimas podem ficar abaixo dos 10°C nessas localidades. Enquanto, à tarde, o sol predomina e faz com que as temperaturas máximas ultrapassem os 25°C em grande parte da região. Assim, a sensação térmica pode variar mais de 15°C em um mesmo dia.

Por isso, a dica é se vestir em camadas, com roupas leves por baixo e casacos por cima, que possam ser tirados conforme o aumento da temperatura. Além disso, é importante se hidratar bem e usar protetor solar, pois a radiação ultravioleta pode ser alta nessa época do ano.

Sudeste: tempo seco e alerta para baixa umidade

O estado de São Paulo, terá um dia de tempo seco e ensolarado no dia 15 de setembro, com temperaturas variando entre 16°C e 28°C na capital. Desse modo, o INMET emitiu um alerta laranja para baixa umidade relativa do ar em todo o estado, indicando risco à saúde e ao meio ambiente.

A recomendação é evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h. Assim como, beber bastante líquido, umidificar os ambientes com vaporizadores ou toalhas molhadas e evitar exposição ao sol sem proteção.

No Rio de Janeiro, o tempo também será seco e quente, com máxima de 32°C na cidade maravilhosa. Enquanto, em Minas Gerais e no Espírito Santo, há possibilidade de chuvas isoladas no final da tarde, mas sem grandes acumulados.

Centro-Oeste: calor intenso e pancadas de chuva

No dia 15 de setembro, o calor será intenso na região, com temperaturas superando os 35°C em algumas cidades. Então, a boa notícia é que há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite em áreas do Mato Grosso do Sul e do oeste de Mato Grosso.

Essas chuvas podem ajudar a amenizar os focos de incêndio e melhorar a qualidade do ar. No entanto, elas também podem vir acompanhadas de raios, trovoadas e rajadas de vento.

Por isso, é preciso ficar atento aos avisos meteorológicos e evitar locais abertos e expostos durante as tempestades. Em Goiás e no Distrito Federal, o tempo segue seco e quente, sem previsão de chuva.

Nordeste: tempo estável e praias lotadas

A região Nordeste do Brasil é famosa por suas belas praias, sua cultura rica e sua gastronomia saborosa. No dia 15 de setembro, as temperaturas ficarão elevadas, podendo chegar aos 40°C no interior do Piauí e do Maranhão.

No litoral, a brisa marítima traz um alívio para o calor. Mas também pode provocar algumas nuvens e chuvas rápidas em áreas da Bahia, de Sergipe e de Alagoas.

A dica é se refrescar no mar, mas sempre com cuidado, pois as ondas podem estar fortes e as correntes podem ser perigosas. Além disso, é essencial usar chapéu, óculos escuros e protetor solar, pois o índice de radiação ultravioleta pode ser extremo nessa época do ano.

Norte: chuva forte e risco de alagamentos

A região Norte do Brasil é a maior em extensão territorial e a que possui a maior diversidade de fauna e flora. Aliás, é nela que se encontra a maior parte da Floresta Amazônica, considerada o pulmão do mundo. No entanto, essa riqueza natural também está ameaçada pelas queimadas e pelo desmatamento ilegal.

No dia 15 de setembro, a região terá um dia de tempo instável e chuvoso, com risco de temporais em alguns estados. Enquanto, o INMET emitiu um alerta vermelho para chuva forte, ventania e granizo em áreas do Acre, de Rondônia, do Amazonas, do Pará e do Amapá.

Essas condições podem causar alagamentos, deslizamentos de terra, queda de árvores e danos à rede elétrica. Aliás, a orientação é evitar sair de casa durante as chuvas intensas, procurar abrigo seguro em caso de raios e granizo e seguir as recomendações da Defesa Civil. Em seguida, em Tocantins e em Roraima, o tempo será mais seco e quente, com temperaturas acima dos 30°C