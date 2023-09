O que os Astros Revelam para os Signos de 18 a 23 de Setembro de 2023

Você já conferiu o seu horóscopo chinês para a semana que se inicia? Prepare-se para descobrir as previsões surpreendentes para os signos chineses nos próximos dias. Neste artigo, vamos revelar as tendências para o amor, a carreira e a amizade de cada um dos signos do zodíaco chinês. Acompanhe a seguir!

O Horóscopo Chinês

O horóscopo chinês é uma prática milenar que utiliza os doze animais do zodíaco para representar os ciclos de doze anos. Cada animal possui características próprias e influencia a personalidade e as previsões dos indivíduos nascidos em seu ano correspondente.

Boi

O Boi está em um momento de grande energia e oportunidades. É importante agir rapidamente e tomar decisões assertivas, pois as oportunidades podem desaparecer rapidamente. Os dias de sorte para o Boi são: 23 de setembro para o amor, 21 de setembro para a amizade e 22 de setembro para a carreira.

Coelho

O Coelho tem o controle de sua semana em suas mãos. É hora de tomar as rédeas da sua vida e decidir como serão os próximos dias. Os dias de sorte para o Coelho são: 20 de setembro para o amor, 18 de setembro para a carreira e 19 de setembro para a amizade.

Rato

O horóscopo desta semana traz a oportunidade de encerrar ciclos antigos e começar uma nova fase em sua vida. Aproveite para aprender com os erros do passado e avaliar as lições que eles trouxeram. Os dias de sorte para o Rato são: 23 de setembro para o amor, 22 de setembro para a carreira e 21 de setembro para a amizade.



Tigre

O Tigre não precisa se apressar para viver esta semana. É importante esperar que todas as peças se encaixem antes de tomar decisões importantes. Os dias de sorte para o Tigre são: 22 de setembro para o amor, 23 de setembro para a carreira e 22 de setembro para a amizade.

Dragão

Esta semana trará sentimentos mistos para o Dragão. Alguns dias serão mais tensos, enquanto outros serão mais alegres. Os dias de sorte para o Dragão são: 19 de setembro para o amor, 20 de setembro para a amizade e 23 de setembro para a carreira.

Cavalo

Prepare-se para uma semana cheia de eventos e surpresas. Muitas coisas estão reservadas para o Cavalo, então esteja preparado. Os dias de sorte para o Cavalo são: 23 de setembro para o amor, 21 de setembro para a carreira e 19 de setembro para a amizade.

Cobra

A energia desta semana é silenciosa e tranquila. Aproveite para organizar sua vida e cuidar de si mesmo. Os dias de sorte para a Cobra são: 21 de setembro para a amizade, 22 de setembro para a carreira e 24 de setembro para o amor.

Porco

Esta semana promete ser perfeita para o Porco, pois você pode receber algo inesperado. Os dias de sorte para o Porco são: 20 de setembro, 23 de setembro e 24 de setembro.

Galo

Há um mistério envolvido nesta semana para o Galo. Você terá a oportunidade de brilhar e encontrar o seu caminho. Os dias de sorte para o Galo são: 18 de setembro para o amor, 18 de setembro para a amizade e 24 de setembro para a carreira.

Macaco

A energia desta semana traz alguns alertas para o Macaco. Evite estar em lugares onde não foi chamado e preste atenção aos sinais ao seu redor. Os dias de sorte para o Macaco são: 18 de setembro para a carreira, 19 de setembro para a amizade e 24 de setembro para o amor.

Cachorro

O karma está próximo para o Cachorro, e a justiça será feita em breve. Observe os sinais ao seu redor e confie em seu instinto. Os dias de sorte para o Cachorro são: 19 de setembro, 22 de setembro e 23 de setembro.

Cabra

Não se deixe levar pela maldade, mesmo que as pessoas pareçam boas. Confie em sua intuição e proteja-se de possíveis armadilhas. Os dias de sorte para a Cabra são: 21 de setembro para a amizade, 22 de setembro para a carreira e 24 de setembro para o amor.

Aproveite as previsões do horóscopo chinês para se preparar para a semana que se inicia. Lembre-se de que o horóscopo é uma ferramenta divertida para nos ajudar a refletir sobre nossas vidas, mas não deve ser levado como uma certeza absoluta. Desejamos a você uma semana repleta de boas energias e oportunidades!