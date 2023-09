O que são os níveis prata e ouro? Como elas funcionam? Descubra tudo

Os níveis prata e ouro do gov.br são formas de autenticação digital no site do Governo Federal. Através deles, os cidadãos podem acessar diversos serviços públicos online com mais segurança e praticidade.

Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como funciona cada nível da conta, as suas vantagens e como alcançar o patamar. Por isso, nós selecionamos todas as informações necessárias para tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Confira a matéria na íntegra e fique por dentro de tudo!

O que são os níveis prata e ouro do gov.br?

O gov.br é a plataforma única de acesso aos serviços públicos digitais do Governo Federal. Para utilizar esses serviços, é preciso criar uma conta no gov.br, que pode ser de três tipos:

Nível bronze

Nível prata

Nível ouro

O nível bronze é o mais básico e permite acessar serviços que não exigem comprovação de identidade, como consultar o CPF ou o FGTS. Dessa forma, para criar uma conta de nível bronze, basta informar um e-mail e uma senha.

O nível prata, por outro lado, é o intermediário e permite acessar serviços que exigem comprovação de identidade, como solicitar a carteira de trabalho digital ou o seguro-desemprego. Para criar uma conta de nível prata, é preciso informar um e-mail, uma senha e um número de celular, além de validar a identidade por meio de uma selfie e do envio de uma foto do documento de identificação (RG ou CNH).

No entanto, o nível ouro é o mais avançado. Com ele, o cidadão consegue acessar serviços que exigem comprovação de identidade e biometria, como solicitar o passaporte ou a carteira nacional de habilitação digital.



Você também pode gostar:

Para criar uma conta de nível ouro, é preciso informar um e-mail, uma senha, um número de celular e um código de acesso pessoal (CAP). Além disso, também é necessário validar a identidade por meio de uma selfie, do envio de uma foto do documento de identificação (RG ou CNH) e da coleta da biometria facial.

Quais são as vantagens dos níveis prata e ouro?

Os níveis prata e ouro do gov.br oferecem diversas vantagens para os cidadãos que desejam utilizar os serviços públicos digitais com mais facilidade e confiabilidade. Algumas dessas vantagens são:

Maior segurança: os níveis prata e ouro utilizam mecanismos de verificação de identidade que garantem que somente o titular da conta possa acessar os serviços;

os níveis prata e ouro utilizam mecanismos de verificação de identidade que garantem que somente o titular da conta possa acessar os serviços; Maior praticidade: permitem acessar diversos serviços públicos digitais sem a necessidade de comparecer presencialmente a órgãos públicos ou enviar documentos físicos. Isso economiza tempo e dinheiro dos cidadãos e reduz a burocracia;

permitem acessar diversos serviços públicos digitais sem a necessidade de comparecer presencialmente a órgãos públicos ou enviar documentos físicos. Isso economiza tempo e dinheiro dos cidadãos e reduz a burocracia; Maior abrangência: possibilitam acessar serviços públicos digitais oferecidos por diferentes órgãos federais, estaduais e municipais. Dessa forma, a integração entre as esferas de governo se torna mais fácil, bem como também amplia as opções disponíveis para os cidadãos.

Como criar uma conta de nível prata ou ouro no gov.br?

Criar uma conta no gov.br é bem simples e intuitivo. Isso porque todo o processo é feito diretamente pela internet, sem necessidade de atendimento presencial. Confira o passo a passo:

Primeiro, acesse o o Portal do Gov.br; Na página inicial, digite o CPF no campo indicado e clique em “continuar”; Caso o titular do CPF já possua uma conta no sistema, será preciso digitar a senha para acessar os serviços. Caso contrário, basta seguir as orientações da tela para criar uma nova conta.

Ao criar a nova conta, o primeiro nível do usuário será bronze. Para obter um nível prata ou ouro, é necessário fazer o upgrade da conta. Nesse sentido, o cidadão precisa realizar o reconhecimento facial através do aplicativo, validar os seus dados por meio do internet banking de um banco credenciado ou mesmo validar os seus dados fazendo login com o seu certificado digital.