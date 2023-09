O que significa o emblema ‘NKH’ na camisa do Kansas City Chiefs

Tele espera acabou. A NFL retorna hoje com os vencedores do Super Bowl do ano passado, o Chefes de Kansas Cityassumindo o Leões de Detroit.

O Arrowhead Stadium receberá o primeiro jogo da temporada de 2023, com o time da casa usando um emblema com as iniciais ‘NKH’ em letras douradas e uma bola de futebol.

Mas qual é o significado por trás disso? O Chefes de Kansas City anunciaram que usarão o patch durante toda a temporada em homenagem a Norma Knobel Huntfalecido em 4 de junho de 2023.

“Vamos nos lembrar dela como uma esposa leal, uma mãe amorosa e uma apaixonada fã de futebol. Seu entusiasmo pela vida e sua paixão pelo esporte viverão em nossos corações e nas mentes de todo o Chiefs Kingdom”, disse a equipe em referência ao sócio fundador da franquia.

As iniciais ‘NKH’ estarão localizadas no lado direito da camisa e complementarão o patch esquerdo que é tradição desde 2007 em homenagem a Lamar Hunt‘LH’.

Norma Hunt campeã do programa educacional do Super Bowl

Para acompanhar o patch, o Chefes de Kansas City revelou a criação de um programa que levará Norma HuntO nome começa com Super Bowl LVIII, que será disputado em Las Vegas, Nevada.

Para a campanha, a NFL selecionará um professor para assistir ao jogo e homenageá-lo por seu trabalho e comprometimento com a educação.

Deve-se notar que Norma Hunt sempre demonstrou sua paixão pela educação e estabeleceu um marco de participação no Super Bowl, já que foi a única mulher a comparecer a cada um deles desde a primeira edição.

Isso remonta a quando o Chefes perdido para o Empacotadoresaté o Super Bowl LVII, quando sua equipe, liderada por Patrick Mahomesderrotou o Philadelphia Eagles no Arizona.

Norma começou sua carreira como professora do ensino médio e, depois de obter o diploma de bacharel em educação pela North Texas State University em 1960, retornou à sua alma mater na Richardson High School (Richardson, Texas) para trabalhar como professora de história americana.

Ela conheceu Lamar em 1963 e os dois foram casados ​​por mais de 40 anos.