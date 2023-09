O que vai cair na prova de delegado de Polícia Civil SP?

Você tem o sonho de se tornar um delegado Polícia Civil SP, mas não sabe os conteúdos que serão cobrados na prova? Você quer saber como se preparar para esse concurso, que é um dos mais concorridos e exigentes do país? Afinal, você quer ficar por dentro das dicas e dos macetes para se dar bem na prova de delegado PC SP? Então, este artigo é para você!

Ao longo do texto, vamos te mostrar o que vai cair na prova de delegado PC SP, que está prevista para ser realizada no dia 26 de novembro de 2023.

Assim, vamos te explicar quais são as disciplinas, os assuntos e as questões que serão cobrados na prova preambular (objetiva), na prova escrita (discursiva), na prova oral e na prova de títulos.

Além disso, vamos te dar dicas de como estudar para cada uma dessas etapas, com base no edital do concurso.

Prova preambular (objetiva) do delegado Polícia Civil SP

A prova preambular (objetiva) é a primeira etapa do concurso PC SP para o cargo de delegado. Ela tem caráter eliminatório e classificatório e consiste em 100 questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. Além disso, a prova tem duração de cinco horas e será aplicada na data provável de 26 de novembro de 2023.

As questões são divididas em seis disciplinas, sendo elas:

Direito Penal: 30 questões;

Direito Processual Penal: 30 questões;

Direito Constitucional: 10 questões;

Direitos Humanos: 10 questões;

Direito Administrativo: 10 questões;

Criminologia: 10 questões.

Portanto, para obter a aprovação nessa etapa, é preciso acertar no mínimo 50% das questões de cada disciplina e 60% do total da prova.



Prova escrita (discursiva)

A prova escrita (discursiva) é a segunda etapa do concurso PC SP para o cargo de delegado. Sendo assim, ela tem caráter eliminatório e classificatório e consiste na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema relacionado à área jurídica do cargo. A prova tem duração de quatro horas. Com isso, a aplicação pode acontecer na data provável de 19 de dezembro de 2023.

O texto deve ter entre 90 e 120 linhas e deve seguir as normas da língua portuguesa e da ABNT. A avaliação do texto, será quanto ao conteúdo, à estrutura e à expressão. Por fim, para obter aprovação nessa etapa, é preciso obter no mínimo 50 pontos em uma escala de zero a cem.

Prova oral

A prova oral é a terceira etapa do concurso PC SP para o cargo de delegado. Ela tem caráter eliminatório e classificatório e consiste em uma arguição pública sobre temas relacionados ao conteúdo programático do edital. No entanto, a realização dessa etapa tem data, horário e local a definir posteriormente.

A arguição será feita por uma banca examinadora composta por três membros, sendo um presidente e dois examinadores. Dessa forma, cada examinador fará uma pergunta ao candidato, que terá 15 minutos para responder. A arguição será gravada em áudio e vídeo.

Por fim, a avaliação da prova será quanto ao conteúdo, à capacidade de exposição e à correção gramatical. Para ter a aprovação nessa etapa, é preciso obter no mínimo 50 pontos em uma escala de zero a cem.

Prova de títulos do concurso Polícia Civil SP

A prova de títulos é a quarta e última etapa do concurso PC SP para o cargo de delegado. Ela tem caráter classificatório e consiste na apresentação de documentos que comprovem a formação acadêmica e a experiência profissional do candidato na área jurídica. Assim como, a etapa oral, essa fase também terá a data, horário e local a serem definidos posteriormente.

A avaliação dos documentos acontecerá de acordo com os seguintes critérios:

Doutorado na área jurídica: 5 pontos;

Mestrado na área jurídica: 3 pontos;

Especialização na área jurídica com carga horária mínima de 360 horas: 2 pontos;

Exercício profissional na área jurídica por mais de dois anos: 2 pontos;

Exercício profissional na área jurídica por mais de um ano: 1 ponto.

O limite máximo de pontos nessa etapa é de 10 pontos.

O concurso PC SP para o cargo de delegado é um dos mais concorridos e exigentes do país. Por isso, para ingressar na carreira é preciso ter nível superior em Direito, carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior. Além do mais, deve ter a aprovação nas quatro etapas do concurso: prova preambular (objetiva), prova escrita (discursiva), prova oral e prova de títulos.

O salário inicial é de R$ 15.037,99, além de benefícios. Então, para se preparar para esse concurso, você precisa estudar com antecedência e foco nos assuntos cobrados no edital.

Além disso, você deve resolver questões anteriores do mesmo cargo ou da mesma banca para se familiarizar com o estilo das perguntas e o nível de dificuldade. Você também deve desenvolver as habilidades específicas de cada etapa, como escrita, oralidade e argumentação.