o que você precisa saber sobre o identificador do seu CARTÃO DE CRÉDITO

O código BIN, ou Bank Identification Number, é um conjunto de números presente nos cartões de crédito que tem a função de identificar a instituição financeira emissora do cartão.

Esse código geralmente possui seis dígitos e torna-se essencial para as transações de pagamento. Essa informação é fundamental para determinar se o cartão pode ser aceito pelo estabelecimento comercial ou pela plataforma de pagamento.

Entendendo o código BIN

O termo BIN é uma sigla em inglês que significa Bank Identification Number, ou seja, Número de Identificação do Banco. Ele é utilizado para fazer uma distinção entre os diferentes bancos e empresas financeiras que emitem cartões de crédito.

O código é responsável por fornecer diversas informações sobre o cartão, como a bandeira do mesmo, como Visa, Mastercard, American Express, entre outras. Além disso, ele também pode indicar a categoria do cartão, como crédito, débito ou pré-pago.

Essa sequência numérica do código BIN é impressa na parte frontal do cartão, geralmente logo abaixo do número principal do cartão. Por exemplo, se o código BIN for 123456, isso significa que o cartão foi emitido por determinada instituição ou banco.

Significado dos dígitos

Cada dígito do código BIN representa informações sobre o cartão, seu origem e outras características. O primeiro dígito do código BIN identifica o setor da indústria financeira, podendo ser:

1 para companhias aéreas;

2 para empresas de aviação;

3 para instituições de viagens e entretenimento;

4 para instituições bancárias;

5 para empresas de serviços financeiros;

6 para empresas de merchandising e bancos;

7 para indústria do petróleo; e

8 para os cartões cujo emissor é uma empresa de telecomunicações.



Por fim, os números 9 e 0 indicam que o cartão foi emitido por outros emissores, incluindo governos. Os números subsequentes do código BIN correspondem ao país de origem do emissor do cartão, bem como a instituição financeira específica.

Cada entidade emissor de cartão tem seu próprio código BIN exclusivo, que é registrado e mantido pela International Organization for Standardization (ISO).

Serviços ofertados pelo código BIN

Além de identificar a instituição financeira, o código BIN também disponibiliza informações sobre o tipo de cartão e os serviços oferecidos. Por exemplo, os primeiros quatro dígitos podem indicar se o cartão é um cartão de crédito, débito, pré-pago ou corporativo.

Os últimos dígitos do código BIN podem distinguir se o cartão possui um programa de recompensas, seguro de viagem ou outros recursos especiais.

Segurança em primeiro lugar

Os comerciantes e processadores de cartão usam o código BIN para validar e autenticar a transação.

Compras online

Quando você faz uma compra online, por exemplo, envia-se o código BIN para o sistema de pagamento para verificar se o cartão está válido e se corresponde à instituição financeira autorizada para realizar a transação.

Fraude

Usa-se o código também para evitar fraudes, uma vez que ele ajuda a identificar se o cartão está regular e ativo.

Ao analisar esse código juntamente com outras informações do cartão, as empresas de processamento de pagamentos podem detectar atividades suspeitas que possam indicar fraude ou roubo de identidade.

Caso o código BIN de um determinado cartão seja inválido ou não esteja associado a uma instituição financeira, isso pode ser um indício de que o cartão é falso ou foi roubado.

O código também permite a identificação do país de origem do cartão, já que cada país possui um conjunto específico de códigos BIN.

Isso é especialmente útil na detecção de transações fraudulentas, uma vez que compras realizadas em um país diferente do país de residência do titular do cartão podem ser consideradas suspeitas.

Outras funções do código BIN

Usa-se essa numeração também para fins estatísticos e de pesquisa. Por exemplo, as instituições financeiras podem analisar os padrões de gastos com base nos códigos BIN para entender melhor o comportamento do consumidor e tomar decisões de marketing mais eficientes.

Além disso, algumas empresas utilizam o código BIN para personalizar as ofertas e benefícios aos titulares dos cartões.

Por exemplo, uma empresa pode oferecer descontos exclusivos para os clientes de uma determinada bandeira de cartão. Para identificar esses clientes, a empresa pode utilizar o código BIN para verificar a bandeira do cartão.

BIN compartilhado X exclusivo

O BIN compartilhado é o código utilizado por várias empresas para processar suas transações. Isso geralmente acontece quando as empresas têm uma parceria ou terceirizam o processamento de pagamentos para um provedor de serviços financeiros.

Nesse caso, os clientes podem ter cartões com o mesmo número BIN emitidos por diferentes empresas. Mas, processa-se todas as transações por meio do mesmo sistema.

Já o BIN exclusivo é uma numeração específica utilizada apenas por uma empresa para processar suas próprias transações. Isso é comum para empresas maiores que têm seu próprio sistema de processamento de pagamentos ou emissores de cartões de crédito que emitem cartões exclusivos para seus clientes.

Com um BIN exclusivo, os clientes têm cartões exclusivamente vinculados àquela empresa. Assim, processa-se internamente todas as transações.