O que você vê primeiro nesta imagem?

O universo das ilusões óticas é fascinante e, muitas vezes, revela mais sobre nós e nosso funcionamento cerebral do que imaginamos. Um exemplo clássico é o famoso teste da “menina velha”, que tem intrigado cientistas e entusiastas da psicologia por mais de um século.

Origem do Teste da Menina Velha

O teste da menina velha, também conhecido como “Minha Esposa e Minha Sogra”, é uma ilusão de ótica que data de mais de um século atrás. Foi desenhada pela primeira vez em 1915 por um cartunista britânico chamado William Ely Hill para uma revista de humor. A legenda já sugeria a ambiguidade: “As duas estão na imagem. Tente encontrá-las”.

A primeira aparição desse truque é ainda mais antiga: um cartão postal alemão de 1888 já apresentava um desenho que mostrava ora uma jovem, ora uma idosa. Mais de 130 anos depois, a figura voltou a ser objeto de pesquisa sobre a percepção de rostos.

A Pesquisa Científica

Um estudo australiano usou a imagem para entender se a nossa idade influencia na identificação dessas imagens. A pesquisa foi realizada com 393 participantes, homens e mulheres, com idades entre 18 e 68 anos. Eles visualizaram a imagem por meio segundo e reportaram o que identificaram nesse breve intervalo de tempo.

O resultado da pesquisa revelou que as pessoas mais jovens tendem a enxergar primeiro a mulher jovem na imagem, enquanto as pessoas mais velhas tendem a ver a mulher idosa. A ideia por trás dessa pesquisa era determinar se nossa própria idade afeta a forma como interpretamos uma imagem, de forma subconsciente.

Mecanismo de Percepção



Você também pode gostar:

Os cientistas associaram esse fenômeno a dois fatores. O primeiro deles é o chamado “viés de idade”: como estamos acostumados a interagir com pessoas da mesma faixa etária, nosso cérebro inconscientemente faz essa associação com mais facilidade. O segundo é a dificuldade em reconhecer rostos mais velhos, o que poderia estar relacionado às práticas socioculturais que não facilitam a inclusão dos idosos.

Como a Pesquisa Foi Realizada

Para realizar a pesquisa, os cientistas utilizaram um serviço da Amazon, o Mechanical Turk. A plataforma permite que usuários analisem e classifiquem uma série de imagens, um trabalho que visa aprimorar tecnologias de inteligências artificiais. No entanto, o Turk também é usado para testes de pesquisas científicas.

No caso do teste da menina velha, os participantes, sem saber que o objetivo era analisar as variações nas respostas de acordo com a idade, olhavam para a figura por apenas meio segundo e respondiam se viam uma pessoa ou um animal.

O Resultado da Pesquisa

No geral, o resultado mostrou que pessoas mais jovens tinham mais chances de identificar o rosto da moça, enquanto os mais velhos enxergavam a “sogra”. Esse resultado indica que a nossa percepção pode ser influenciada pela nossa própria idade, reforçando a teoria do “viés de idade”.

A Importância do Teste

O teste da menina velha não é apenas uma curiosidade interessante, mas também uma ferramenta valiosa para a pesquisa psicológica. Ele nos ajuda a entender melhor como nosso cérebro interpreta as informações visuais e como nossas experiências pessoais e características individuais podem influenciar nossa percepção.

Ilusão de Ótica

No final das contas, o teste da menina velha é mais do que uma simples ilusão de ótica. Ele nos oferece um vislumbre fascinante do funcionamento do nosso cérebro e nos lembra que a nossa percepção da realidade pode ser mais subjetiva do que imaginamos. Então, qual imagem você viu primeiro?