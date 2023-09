O rapper 50 Cent briga com Lil Wayne em show em Los Angeles e sai furioso do local

Óna semana passada, é seguro dizer 50 centavos os shows tiveram seus altos e baixos devido ao comportamento do rapper no palco. Alguns dias atrás, 50 Cent apareceu jogando um microfone para a multidão e teria sido processado por um locutor de rádio Bryhana Monegain cuja cabeça foi ferida pelo objeto. Mas o último incidente envolve na verdade um dos rappers mais influentes da história, estamos falando de Lil Wayne. O rapper de ‘Lolipop’ foi convidado como o maior artista surpresa do Cinquenta Show de Los Angeles no mesmo show de quarta à noite. O evento ocorreu às Arena Crypto.com e 50 Cent parecia estar de péssimo humor contra todos. A volta final começou no início do verão e continuará por meses.

Durante esta turnê, os rappers tiveram participações especiais de outros rappers proeminentes no jogo, como Busta Rhymes, Da Baby e Lil Wayne, que deveria ser o rapper de maior destaque entre seus convidados. Mas não está claro se este incidente com Lil Wayne ocorreu antes ou depois de 50 Cent bater na mulher com o microfone. De acordo com o Page Six, um membro da equipe do Fifty empurrou Lil Wayne para fora do caminho sem perceber quem ele era. Wayne ficou chateado e durou apenas cerca de 20 minutos no prédio. Ele teria saído furioso logo após ser empurrado. É seguro dizer que o show de quarta-feira de 50 Cent em Los Angeles foi um desastre absoluto.

Como 50 Cent respondeu a esses eventos?

Ainda não há novas informações sobre como 50 Cent respondeu a Lil Wayne deixando-o esperando no show. No entanto, seu advogado respondeu às acusações apresentadas contra ele após o incidente com o microfone. De acordo com o advogado Scott Leemon, seu cliente jogou o microfone porque se sentiu frustrado por haver problemas técnicos com o som. Mas Leemon negou que Fifty alguma vez pretendesse machucar alguém de propósito com sua explosão violenta. Nenhum representante de nenhum dos dois rappers respondeu a qualquer pergunta da imprensa ainda, mas deveremos eventualmente descobrir o que exatamente aconteceu naquela noite infeliz.