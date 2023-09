O Real Digital vai acabar com o PIX?

O PIX, meio de pagamento instantâneo que se tornou uma parte essencial da vida financeira dos brasileiros, está sendo desafiado pela chegada do Drex, a nova moeda digital em ascensão. No entanto, apesar de testes iniciais realizados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil com o Drex, o PIX ainda mantém sua posição sólida no cenário financeiro nacional.

O PIX, criado pelo Banco Central do Brasil, tornou-se a opção mais popular para transferências monetárias instantâneas e pagamentos eletrônicos em reais brasileiros. Sua disponibilidade 24 horas por dia o tornou um método de escolha para pessoas físicas e jurídicas em todo o país.

Nos últimos tempos, o Drex tem sido um tema de discussão crescente. Essa nova moeda digital promete uma abordagem inovadora para pagamentos e transferências, levando muitos a questionar se o PIX poderia estar com seus dias contados.

No entanto, a resposta a essa pergunta é um claro “não”. Embora a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil tenham realizado com sucesso o primeiro teste de transferência utilizando o Drex, isso não representa o fim do PIX.

Qual a data de lançamento do Drex?

É crucial destacar que o Drex ainda está em processo de implementação pelo Banco Central (BC) do Brasil e não possui um cronograma oficial de lançamento. O Drex, que despertou grande interesse no mercado financeiro e entre os consumidores, está sendo desenvolvido pelo BC com o objetivo de oferecer uma alternativa inovadora para pagamentos e transferências no ambiente digital.

Embora a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil tenham demonstrado sua disposição em explorar as possibilidades do Drex ao realizar o primeiro teste de transferência, é importante ressaltar que esse evento não representa o lançamento oficial da moeda digital.

O BC está trabalhando ativamente na implementação do Drex, o que envolve a criação de uma infraestrutura sólida e a garantia de que a nova moeda atenda a todos os requisitos de segurança e regulamentações necessárias. Sendo assim, o Banco Central ainda não divulgou um cronograma oficial de lançamento do Drex.



O Banco Central (BC) está empenhado em promover a eficiência dos mercados financeiros e a inclusão financeira por meio da criação da inovadora Plataforma Drex. Esse ecossistema de registro distribuído, conhecido como Distributed Ledger Technology (DLT), revolucionará a maneira como os serviços financeiros são acessados e utilizados no Brasil.

A plataforma Drex representa um marco significativo na evolução dos serviços financeiros do país. De acordo com informações disponibilizadas pelo Banco Central, o objetivo de Real Difl é permitir que intermediários financeiros regulamentados convertam saldos de depósitos à vista na moeda eletrônica. Essa conversão abrirá as portas para uma série de serviços financeiros inteligentes, proporcionando maior conveniência e acessibilidade aos brasileiros.

A versão de varejo do Drex será disponibilizada por meio de intermediários financeiros regulados, garantindo a segurança e a conformidade com as regulamentações do setor. Isso significa que os cidadãos terão a oportunidade de realizar uma variedade de transações financeiras seguras envolvendo ativos digitais e contratos inteligentes.

Uma das principais características do Drex de varejo é sua capacidade de permitir transações seguras com ativos digitais, bem como a liquidação de contratos inteligentes. Tudo isso será possível utilizando o Drex de atacado, emitido pelo Banco Central, que atua como a base sólida dentro da Plataforma Drex.