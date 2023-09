O Real Madrid tinha um plano perfeitamente medido para 2023 que Karim Benzema explodiu

do Real Madrid A estratégia desportiva para a época 23/24 tem sido alvo de muito debate no início da época devido a dois factos indiscutíveis: a falta de gols e a escassez de atacantes no elenco.

Esses fatores levaram à pior taxa de conversão da última década e a equipe principal tem apenas quatro atacantes em jogo.

Houve um declínio suficiente para acusar a administração de mau planejamento para a temporada. Real Madridno entanto, tinha uma estratégia perfeitamente planeada muito antes do final da temporada passada, que ruiu no início de junho, quando Karim Benzema decidiu partir para a Arábia Saudita numa altura em que não havia espaço para uma mudança de táctico.

Os planos do Real Madrid certamente não incluíam entrar na temporada comVinicius Jr, Rodrygo, Joselu e Brahim como seus únicos atacantes na temporada. O plano traçado em março e abril contava com Benzema como principal ponta-de-lança e na cobertura das três saídas que poderiam ocorrer no verão: Asensio, Mariano e Hazard.

Brahim foi escolhido para fazer o papel de Marco, e para os substitutos de Mariano e Hazard (se estas saídas acontecessem, das quais havia dúvidas) havia vários nomes em cima da mesa, com Joselu e Arda Guler eventualmente sendo escolhido.

O clube deixou claro que este seria o seu ataque e que a estrela da temporada seria Jude Bellinghamuma assinatura que começou a ferver há mais de um ano e que exigiu um esforço financeiro significativo.

Acabou por custar mais de 100 milhões de euros. O clube escolheu Bellingham e não havia dinheiro para outro jogador dessa estatura. Acima de tudo, porque o dinheiro estava (e está) pronto para o verão de 2024 com Kylian Mbappé ou Erling Haaland ser alvo. O clube contava com a saída de Benzema em 2024 e não em 2023, por isso não tinha orçado a contratação de um grande avançado para esta temporada.

Não Kane, não Mbappé

Assim que Benzema deixou o Real Madrid, começaram a ser mencionados os nomes dos melhores avançados do Real Madrid.

Primeiro foi Harry Kanejogador que o departamento técnico do Real Madrid não contemplou em nenhum momento por dois motivos: o seu preço e o facto de terem outra meta para 2024. É importante realçar o factor económico, pois Florentino Pérez e José Ángel Sánchez administrar as finanças do clube ao milímetro, sem fazer nenhuma loucura que possa atrapalhar o balanço final.

É por isso que o segundo nome que entrou em cena neste verão também não foi considerado: Mbappé.

O Mbappé caso foi desencadeado por PSG recusa em deixá-lo sair em transferência gratuita em 2024, e não por qualquer movimento do clube espanhol. O Real Madrid deixou sempre claro que não poderia pagar um acordo de 400 milhões de euros, tal como não poderia com Kane, embora se falasse de outros números.

A contratação da temporada foi Bellingham e quase todo o dinheiro orçado para a janela de transferências foi para ele. Depois de discutir no Santiago Bernabéu o que fazer com o ataque, ficou acordado que contratar outro atacante de classe mundial seria contraproducente diante da situação atual. Mbappé ou Haaland acordo que provavelmente acontecerá em 2024, e que se tratava de seguir com o que estava disponível, mesmo que não fosse a melhor solução de curto prazo.

As asas

O planejamento da temporada contou com dois jogadores por posição em todas as categorias. Na temporada 22/23 foi detectada uma fragilidade na lateral-esquerda e por isso o Real Madrid optou Fran Garcia para cobrir a ausência de Mendy devido a problemas físicos.

Na lateral-direita, foi decidido continuar com Carvajal e Lucas Vázquez, deixando a porta aberta para a próxima temporada para a saída de alguns dos jovens jogadores. Para o lado esquerdo também há plano para a temporada 24/25: Afonso Davies.

O centro da defesa também não é deixado ao acaso, com Rafa Marnemprestado ao Alavs, candidato a ingressar Militão, Alaba, Rudiger e Nacho no time.

Sua chegada complementaria esses quatro zagueiros e também amenizaria a possível saída de Nacho caso ele não decida exercer o ano facultativo que assinou em junho.