O relato de Lil Tay acusa seu pai de fingir sua morte. Ele atira de volta

Cristóvão Esperança disse ao TMZ uma história do IG postada na conta oficial de Lil Tay na terça-feira – que o rotula como o autor de a farsa da morte – não é apenas falso… mas difamatório, e ele alerta que isso pode acabar em um tribunal civil.

Ele diz: “A pessoa responsável por aquela postagem no Instagram, bem como qualquer pessoa que repita a acusação completamente falsa e difamatória contida nela, certamente se tornará réu em um processo por difamação”.

Hope acrescenta: “Tudo o que foi afirmado é 100% falso e acredito que isso deveria ser óbvio para qualquer pessoa que me conhece ou para a longa história de declarações absurdas e falsas feitas pelas várias pessoas que controlaram a conta do Instagram”.

Quanto ao que exatamente a postagem do IG disse… bem, você pode ler por si mesmo. Acusa Hope de ser racista e abusiva com as mulheres – além de ter sido quem anunciou preventivamente a sua morte… o que acabou por acontecer. não ser verdade.