O retorno de Austin Ekeler é incerto, já que os Chargers optam pela reserva lesionada

Tele Carregadores de Los Angeles estão atualmente sem correr atrás Austin obrigado devido a uma lesão no tornozelo que sofreu durante a abertura da temporada contra Miami. Embora houvesse especulação de que ele poderia ser colocado na reserva por lesão, o que o manteria afastado por pelo menos quatro semanas, a equipe decidiu não fazê-lo. No entanto, Ekeler perderá o segundo jogo consecutivo esta semana e o técnico Brandon Staley deu a entender que pode errar mais antes de retornar ao campo.

“Ele está trabalhando duro para voltar”, disse Staley. “Veremos como será aqui nas próximas semanas.”

Apesar de já ter perdido dois jogos, Ekeler continua otimista sobre sua recuperação e descreveu-a como uma “situação do dia a dia, semana a semana” em seu podcast “Ekeler’s Edge” no Programa de futebol fantástico do Yahoo.

“Você só precisa chegar a um ponto em que se sinta bem, onde esteja preso com fita adesiva e você possa realmente sentir como: ‘Se eu for abordado, isso não vai se agravar novamente e me colocar de volta onde eu estava. antes, onde eu mal conseguia andar sobre ele'” Obrigado disse.

“Não é algo do tipo ‘Ah, ele ficará fora por vários meses’. É uma situação do dia a dia, semana a semana. Gosto do progresso que fiz até agora. Espero que volte mais cedo ou mais tarde.”

Não há retrocesso na recuperação de Ekeler

Staley também abordou rumores de que Obrigado pode ter sofrido um revés na sua recuperação, afirmando que isso “não houve implicação”.

Ekeler, que correu para 117 jardas e um touchdown em 16 corridas na abertura da temporada, perdeu apenas nove jogos em suas primeiras seis temporadas e não perdia um jogo desde 2021, antes de sua atual lesão.

Enquanto o Carregadores sem dúvida sentirão falta das contribuições de Ekeler em campo, eles têm outras opções como running back. Justin Jackson e Josué Kelley ambos são capazes de avançar na ausência de Ekeler.