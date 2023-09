O retorno de Brittney Griner à WNBA não é um conto de fadas, mas ainda houve muitos momentos de alegria

Brittney GrinerO retorno de John à WNBA depois de quase 10 meses em uma prisão russa nem sempre foi a jornada mais tranquila.

Houve ferimentos. Houve uma pausa para a saúde mental. Houve problemas de viagem, incluindo ser confrontado por um “provocador” num aeroporto de Dallas. Sua equipe – a Fênix Mercúrio – não tem estado muito bem e o seu treinador foi demitido menos da metade da temporada.

Mas também houve muitos momentos de alegria.

Ela foi recebida por multidões em quase todas as arenas da WNBA. Individualmente, ela jogou bem e foi selecionada para jogar outro jogo All-Star. Ela também comemorou como companheira de equipe e amiga Diana Taurasi tornou-se o primeiro jogador a marcar 10.000 pontos na carreira na história da WNBA.

Mais um momento de alegria veio na noite de sexta-feira, quando Griner, de 1,80 metro, jogou seu último jogo em casa da temporada diante de uma multidão anunciada de 13.206 pessoas com lotação esgotada. Ela marcou 10 pontos – incluindo um salto de reviravolta na campainha do primeiro quarto – e pegou dois rebotes na derrota do Mercury por 94-73 para o Las Vegas Aces.

O Mercury caiu para 9-30 na temporada e perderá os playoffs pela primeira vez em suas 10 temporadas, mas os últimos 18 meses a ajudaram a lidar com essa decepção com muito mais facilidade.

Após o jogo de sexta-feira, ela estava entre os jogadores ajudando a jogar camisetas para os torcedores nas arquibancadas.

“Tem sido bom – menos o recorde”, disse Griner. “Gostei muito de estar aqui, jogar basquete, estar com esse grupo, estar de volta ao Valley com a torcida.

“Estou muito feliz por estar aqui, fazendo o que amo.”

Ela terá mais um jogo no domingo em Las Vegas. Depois disso, é hora de descansar um pouco.

“Indo caçar com meu pai”, disse Griner. “Tente me dar um rabo branco e um porco. Eu sou do interior. Gosto de caçar, gosto de fazer todas essas coisas, pescar, andar off-road no meu jipe, andar de mountain bike. É isso que farei.

“Provavelmente parece muito, mas essa é a minha paz.”

O retorno de Griner nesta temporada foi amplamente comemorado em toda a WNBA e muito do esperado vitríolo – ela foi libertada como parte de uma troca pelo notório traficante de armas russo Viktor Bout – nunca se materializou. A técnica do Aces, Becky Hammon, disse que estava trabalhando para a ESPN no ano passado, quando chegou a notícia de que a estrela do Mercury estava retornando aos Estados Unidos.

Ela disse que o alívio foi imediato. Assim como Griner, Hammon também jogou por times russos durante a entressafra em sua época de jogadora e até representou o país nas Olimpíadas de 2008 e 2012.

“Houve um peso na liga no ano passado”, disse Hammon. “Quando ela voltou, aquela nuvem se dissipou e era quase palpável, seu efeito na liga, em seus companheiros de equipe e, na verdade, no mundo inteiro em geral.”

Griner, de 32 anos, teve média de 17,7 pontos e 6,6 rebotes nesta temporada antes do jogo de sexta-feira, números um pouco abaixo de sua média de 2021, mas ainda assim uma produção notável para alguém que perdeu toda a temporada passada em circunstâncias tão extremas.

“Estou surpreso que ela esteja chutando (o traseiro) na quadra? De jeito nenhum”, disse Hammon. “Isso é como andar de bicicleta para ela.”

Os guardas dos Ases, Sydney Colson e Griner, são do Texas e jogaram um contra o outro no ensino médio

“Ainda estou surpreso com o fato de ela ter voltado a solo americano e decidido jogar”, disse Colson. “Acho que isso fala muito sobre Brittney e sua resiliência, apenas mental, além da resistência física.”

Griner anunciou em abril que está trabalhando com Bring Our Families Home

Griner também está tentando transformar a provação do ano passado em algo positivo.

A exposição extra de ter sido detida na Rússia por ter cartuchos de vapor contendo óleo de cannabis na sua bagagem deu-lhe uma plataforma para defender a detenção de outros americanos no estrangeiro. Ela já era uma ativista LGBTQ+ desde que se assumiu publicamente em 2013 e se tornou a primeira atleta assumidamente gay a ser patrocinada pela Nike.

Griner anunciou em abril que está trabalhando com Traga Nossas Famílias para Casa, uma campanha formada no ano passado por familiares de reféns americanos e detidos injustamente mantidos no exterior.