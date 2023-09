O superfã dos Eagles, Bradley Cooper, invade o antigo reduto de Tom Brady

Filadélfia Eagles Super-fã Bradley Cooper visitou o Raymond James Stadium para um Segunda à noite futebol confronto contra Tom Bradyex-time do Bucaneiros de Tampa Bayo que é relevante porque os dois homens estão atualmente envolvidos numa espécie de triângulo amoroso com Irina Shayk.

Cooper, 48, invadiu o antigo reduto de Brady e posou para uma foto ao lado do tackle dos Eagles Lane Johnsonque compartilhou o momento nas redes sociais após a vitória de seu time fora de casa.

“Para uma noite que nunca esqueceremos”, Johnson legendou a postagem, junto com um emoji de águia.

Johnson, 33 anos, aparentemente conheceu Cooper em algum lugar no vestiário, possivelmente bem perto de onde Brady comemorou seu sétimo Super Bowl anel.

Filadélfia derrotou Tampa Bay por 25 a 11 e a multidão no Raymond James Stadium, incluindo Cooper, fez com que parecesse um jogo em casa para os Eagles.

Bradley Cooper gosta de Tom Brady?

Shayk, 37, tem um filho com Cooper e atualmente está namorando Brady casualmente, mas ainda gostaria de se casar com o ator se ele assim o desejar.

Brady, 46, está se divorciando no final do ano passado de Gisele Bündchencom quem divide dois filhos, então o aposentado NFL o quarterback não está procurando nada sério.

Quanto ao relacionamento de Cooper com Brady, o ator supostamente o respeita e só se preocupa com a felicidade de Shayk.

Cooper e Shayk estiveram presentes no US Bank Stadium em 2017 para Super Bowl LI para testemunhar os Eagles derrotando Brady’s Patriotas da Nova Inglaterra.