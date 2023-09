O técnico Andy Reid foi perseguido pelos fãs da NFL após a decisão do final do jogo na derrota do Chiefs para o Lions

BQuando o técnico Andy Reid percebeu que o jogo provavelmente estava perdido, ele provavelmente tomou decisões reacionárias que podem ter lhe custado o jogo contra o Leões de Detroit na abertura da temporada do Thursday Night Football. Foi uma cena bastante chocante ver os atuais campeões do Super Bowl passarem por aquela montanha-russa na noite passada e ver todos os fãs do Lions comemorando também fez parte de todo esse momento. Mas quando o jogo ainda estava em jogo, o técnico Andy Reid tomou uma decisão de última hora que pode ter custado-lhe o jogo para sempre. Ninguém no mundo da NFL entende por que ele fez isso e foi cruelmente perseguido por isso. E para todos que estavam prestando atenção, esta foi definitivamente uma decisão do técnico Reid. Não há dúvida sobre isso.

Faltando 2:09 para o fim do relógio, o Kansas City Chiefs fez uma jogada de quarta para 25 em sua própria linha de 30 jardas. Os Chiefs ainda tinham três tempos limite restantes e o aviso de dois minutos ainda estava chegando. Mas a pressão levou a melhor sobre Andy Reid e ele decidiu arriscar, ele foi em frente e esse foi o seu maior erro. Um passe incompleto e os Leões assumiram o controle da bola, vencendo efetivamente o jogo quando os Chiefs tinham tudo para se recuperar. Desnecessário dizer que o técnico Reid ficou completamente irritado com o X e outras mídias sociais que souberam do que aconteceu. Não havia razão para o técnico Reid arriscar dessa forma, mas a pressão desempenha um papel importante nesses momentos. Ao longo de todo o jogo, Reid também não estava disposto a apostar na quarta e curta distância, o que torna esta decisão ainda mais intrigante.

Patrick Mahomes quase salvou o erro do técnico Reid

Apesar desta decisão decisiva, o próprio Patrick MAhomes quase completou uma jogada que teria feito o técnico Reid parecer um sábio do futebol, mas não foi possível. Durante essa jogada, o QB mudou para a esquerda e lançou um passe bastante alcançável para Skyy Moore, mas ele não conseguiu controlar a bola. No final, os Chiefs não conseguiram se converter e foram criticados por especialistas nas redes sociais. Amplo receptor As mãos de manteiga de Kadarius Toney ainda ocupa o primeiro lugar como o maior fracasso do jogo, mas as decisões do técnico Reid ainda ficam em segundo lugar. Todas as pessoas com estrelas do Kansas City Chiefs em sua escalação do Fantasy Football devem estar furiosas agora.