O técnico da NBA, Ime Udoka, busca custódia conjunta em resposta à petição da ex-noiva Nia Long

Aatriz Nia Longex-noivo, treinador da NBA Fazendo Udoka, se opôs ao seu pedido de guarda primária do filho, solicitando, em vez disso, a guarda conjunta. Long apresentou uma petição em Tribunal Superior de Los Angeles, alegando que Udoka “não conseguiu sustentar” seu filho e pedindo a custódia física e legal primária. Udoka agora apresentou uma resposta, marcando a caixa para custódia legal e física conjunta e se opondo ao pedido de Long de que ele cobrisse seus honorários advocatícios.

O processo judicial ocorre depois que Udoka foi suspenso pelo celtas de Boston por “múltiplas” violações de políticas e foi revelado que ele teve um caso com uma colega de trabalho dentro da organização. Long anunciaram sua separação em dezembro de 2020, após 13 anos juntos. Apesar disso, os dois continuam comprometidos em ser co-pais do filho.

Long falou sobre a situação em entrevista ao O repórter de Hollywood, revelando que ela teve que tirar o filho da escola depois que o escândalo estourou. “Acho que a coisa mais dolorosa de tudo isso foi ver o rosto do meu filho quando a organização Boston Celtics decidiu tornar pública uma situação muito privada”, disse ela. “Ninguém da organização Celtics ligou para saber se estou bem, para saber se meus filhos estão bem. É muito decepcionante.”

Long está reconstruindo sua vida

Apesar dos desafios que enfrentou, Longo está se concentrando em reconstruir sua vida e cuidar de seus filhos. “A situação é lamentável e dolorosa, mas Nia está se concentrando nos filhos e na reconstrução de sua vida”, disse uma amiga dela.

