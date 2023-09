O técnico de Sean Strickland diz que Israel Adesanya o elogiou por seu treinamento presciente: ‘Você salvou a vida daquele homem’

Eric Nicksick recebeu muitos elogios em sua carreira, mas um elogio de Israel Adesanya ficará com ele por muito tempo.

Adesanya e Nicksick estavam em lados opostos do octógono no UFC 293, com Nicksick encurralando Sean Strickland a caminho da vitória de Strickland por decisão unânime na luta principal do campeonato dos médios. Foi um dos resultados mais inesperados da memória recente, não apenas por causa das longas probabilidades que Strickland enfrentou, mas pela maneira como ele derrotou Adesanya de forma convincente por cinco rounds.

Depois disso, a equipe de Nicksick e Adesanya mostrou respeito um pelo outro, com Adesanya elogiando Nicksick por quebrar suas técnicas de forma astuta.

“Izzy e eu estamos bem”, disse Nicksick no A hora do MMA. “Não tenho nenhum problema com este homem, nada além de respeito, nada além de respeito por sua equipe. Foi bom ter um momento com ele porque durante toda a semana de luta você sabe como é a tensão entre times e lutas e lutadores e isso e aquilo. Eu não participo de nada disso, isso não é da minha conta. Não estou tentando vender a luta. Estou tentando executar o nome na minha frente, de forma competitiva, só estou tentando vencer. Então ele veio me dar um abraço e conversamos sobre Francisco por um minuto: ‘Te vejo na Arábia Saudita’.

“Essa foi a primeira coisa que ele realmente me disse. Ele disse: ‘Você salvou a vida daquele homem’. Eu estava tipo, ‘Sim, como assim?’ Ele estava tipo, ‘Você continuou citando minhas leituras, cara. Eu te ouvi. Cada vez que eu preparava algo, ouvia você gritando. Eu pensei, ‘Eu agradeço isso, cara’, porque ele é um bruxo, ele realmente é. Aprendi muito, aprendi muito estudando esse homem ao longo dos anos. Ele me permitiu adaptar, não apenas ofensivamente, mas também ajudou minha mente defensivamente. Eu amo Izzy, adoro o estilo dele, ele é um dos melhores que já fez isso, então foi bom ter esse momento com ele.”

Adesanya tentou a primeira defesa de seu segundo reinado no UFC após reconquistar o cinturão do rival Alex Pereira em abril passado. Ele defendeu com sucesso o campeonato cinco vezes consecutivas em sua primeira corrida, que incluiu vitórias sobre Robert Whittaker, Yoel Romero e Paulo Costa.

Grande parte do tempo de Adesanya no topo foi marcado por sua trocação deslumbrante, que raramente foi exibida contra Strickland. Foi Nicksick quem garantiu que o desempenho de seu lutador não caísse após um primeiro round forte em que quase finalizou Adesanya.

Aos olhos de Nicksick, Strickland poderia ter acabado como apenas mais um destaque de Adesanya se não tivesse tomado cuidado.

“Ele ficou encantado com a cobra”, disse Nicksick sobre Strickland no segundo turno. “Ele ficou hipnotizado ao assistir Izzy. Ele ficou hipnotizado pelo jogo de finta, por Israel Adesanya na sua frente. Sim, ele provavelmente teve um pouco de adrenalina. Eu nem saí da cadeira. Quando tudo aconteceu, eu pensei, uma de duas coisas vai acontecer: é uma finalização e aí posso comemorar ou o número 2, o round vai acabar e tenho uma informação muito importante para ele que eu não pode ignorar. Porque Izzy estava armando para ele e eu vi. Eu vi a configuração. Não posso perder de vista as emoções agora, porque se eu não contar isso a ele, Izzy vai nocauteá-lo. Eu estava preocupado.

“Então eu realmente olhei e estava rindo, porque olhei para [the broadcasting team] Megan [Olivi] e [Jon] Anik e Laura [Sanko] e ‘DC’ [Daniel Cormier] e eu fiquei assim, fiquei observando eles, só fiquei observando as reações deles. Eu estava rindo o tempo todo. Se acabou, acabou, não há mais nada que eu possa fazer. Ele não pode me ouvir de qualquer maneira. Mas, na minha opinião, preciso dizer a ele que Izzy está preparando-o para um chute na cabeça do mesmo lado com canhoto.

Nicksick diz que um ajuste importante foi dizer a Strickland para não apenas desviar os ataques canhotos de Adesanya, porque ele notou o braço de Strickland caindo repetidamente, o que o deixaria aberto a um chute alto. Ele instruiu Strickland a se concentrar na luta manual e nos contra-ataques durante essas sequências para quebrar o ritmo de Adesanya.

O wrestling de Strickland também foi levado em consideração na preparação para Adesanya, mas Nicksick explicou que nunca se materializou durante a luta porque se mostrou desnecessário.

“Senti que tínhamos que misturar um pouco a corrida”, disse Nicksick. “Não foi como derrubar esse cara e segurá-lo. Esse não era o plano de jogo. Foi para criar desencontros em seu ritmo. Izzy é um lutador de ritmo e como vocês notaram, tínhamos quatro ou cinco maneiras diferentes de quebrar o ritmo.

“O que quero dizer com isso? Bem, o jogo de fintas de Izzy é lindo, e muitos de seus golpes são baseados em suas fintas. Então, se pudermos atrapalhar o maestro da orquestra e tirar a baqueta da mão dele, porque ele está tentando colocar os instrumentos onde eles pertencem, mas se pudermos atrapalhar seu tempo e seu ritmo, então é aí que estamos meio que capaz de colocar a bola no nosso campo.”