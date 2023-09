O técnico de Sean Strickland pensou que a luta pelo título do UFC 293 estava cancelada depois que Strickland supostamente deu um soco em um fã

Sean Strickland estava a uma história ridícula de não se tornar campeão dos médios no UFC 293.

Como conta o técnico do Xtreme Couture, Eric Nicksick, a boca (e os punhos) do lutador quase o colocou em sérios apuros em Sydney. Foi o tipo de problema que quase fez com que o UFC chamasse o reserva Jared Cannonier para substituí-lo na noite da luta.

Strickland disse à Fox Sports Australia que deu um soco no estômago de um fã uma semana antes da luta e, embora os comentários aparentemente tenham passado, foi difícil por um tempo, de acordo com Nicksick.

“Passamos com casca de ovo a semana toda”, disse Nicksick na quarta-feira A hora do MMA. “Juro por Deus, pensei que seríamos puxados. Eu realmente fiz. Eles foram à praia e Sean basicamente se incriminou durante a semana da luta [in an interview], ‘Sim, esse cara veio até mim falando besteira e eu dei um soco na barriga dele.’ Aparentemente, o governo australiano ou quem ouviu isso, soube disso e a situação piorou a partir daí. Chegou ao ponto em que eles estavam trazendo John Crouch do Arizona, do MMA Lab, para encurralar Jared Cannonier.

“Quando ouvi isso, pensei: ‘Cara, vamos embora. Eles vão nos tirar deste cartão. Lembre-se, para começar, esses caras provavelmente não queriam Sean nesta situação. Estávamos andando sobre gelo fino no momento em que chegamos lá. Todos os fãs com quem interagimos, quando eu estava lá, adoravam Sean, o amavam. Fotos, abraços, isso e aquilo.

“Um dia em que não estou lá, recebo uma ligação e eles dizem, ‘Sim, acho que algum fã veio até Sean e começou a falar merda.’ E Sean apenas deu um soco nele, tipo um solavanco, eu nem sei, não foi como se ele tivesse batido forte no cara ou algo assim. Isso passou despercebido, não havia nada sendo dito sobre isso, e então o idiota do Sean continua e diz algo em uma entrevista e basicamente se incrimina e eu fico tipo, ‘Mano, o que estamos fazendo?’

Na verdade, Strickland subiu ao octógono no UFC 293 e derrotou Israel Adesanya para se tornar o novo campeão dos médios.

Nicksick não tem certeza de até onde foram as negociações de substituição, ou o quão perto Strickland esteve de ser punido pelas autoridades ou pelo UFC, mas ele está grato por nada ter acontecido com a oportunidade de seu lutador. Ele, no entanto, teve mais um incidente para suar durante a semana da luta.

Nos treinos abertos do UFC 293, Strickland convidou um fã para subir ao palco e treinar com ele. Foi um momento emocionante para os fãs e uma cena memorável para todos os envolvidos, mas Nicksick viu muito potencial para calamidade.

“Depois vamos para o treino aberto e fico pensando: ‘Esta é uma péssima ideia”, disse Nicksick. “Estou olhando para todo mundo, Dave Lockett, Megan Olivi, e penso, ‘Que tipo de responsabilidade é essa agora?’ Vou dizer ao Sean: ‘Não bata forte nesse cara e não se corte. Isso é mais do que estúpido.

“Sean faz o que Sean faz, e isso se transformou em um sucesso. Eles adoraram ele, o Sean acabou dando para o cara um ingresso para a luta, o cara veio para a luta, ele estava na primeira fila e estava lá para a vitória do Sean. Conquistou toda a multidão. O cara é uma comédia. Ele é um episódio de Seinfeld. Como esse cara vai sair dessa enrascada hoje?”

Nicksick brincou que junto com um guarda-costas designado para o time e a namorada de Strickland, era trabalho deles “tomar conta” de Strickland nos dias que antecederam a maior luta de sua carreira. No final das contas, Strickland foi rápido em conquistar os fãs australianos e, no momento em que estava com o cinturão do UFC enrolado na cintura, já recebia muito apoio vocal da multidão.

“Desde o início, senti que seria 50-50, e meio que foi, mas só de conhecer Sean e sua personalidade, senti que ele iria conquistar as pessoas”, disse Nicksick. “Na verdade, tive uma boa conversa com Luke [the bodyguard] sobre isso, quem é de Sydney, e Luke disse, ‘Sydney, Austrália, especialmente nas partes rurais, Sean Strickland é esse estilo de ser humano aqui, então ele vai conquistar os corações do povo australiano muito rapidamente.’ Então ele não ficou surpreso com isso, um cara que mora em Sydney. No final de semana, [Strickland] foi a estrela do show.