O técnico do Oregon, Dan Lanning, insulta Deion Sanders, Colorado, em discurso antes do jogo

Patos de Oregon treinador principal Dan Lanning se tornou viral no sábado por causa de seu discurso antes do jogo, no qual ele zomba Búfalos do Colorado HC Deion Sanders antes do confronto no Estádio Autzen.

Lanning, 37 anos, pode ser visto dizendo a seus jogadores que eles estão jogando por vitórias, e não por “cliques” como os Buffaloes.

O discurso está duplicando os comentários anteriores feitos por ele no início da semana sobre vídeos do YouTube que não ganhavam jogos, referindo-se ao canal YT de Sanders.

“A história da Cinderela acabou, homens. Eles estão lutando por cliques, nós estamos lutando por vitórias. Há uma diferença. Este jogo não será jogado em Hollywood. Será jogado na grama”, Lanning disse.

O discurso de Lanning antes do jogo aparentemente fez maravilhas, já que os Ducks entregaram aos Sanders ‘Buffalos sua primeira derrota da temporada.

Deion Sanders merece aumento

Jeremy Bloomum ex-jogador do Colorado e da NFL, disse TMZ Esportes que Sanders merece um aumento salarial, talvez até mais do que Nick Saban ganha.

“Você tem que colocar isso na frente dele”, disse Bloom. “Porque, no momento, a aquisição é muito pequena. Qualquer equipe pode se unir, conseguir um monte de reforços, comprá-lo e dar-lhe um acordo de longo prazo.”

Bloom explicou como Sanders deveria receber US$ 16 milhões por ano nas próximas 10 temporadas.

Sanders está atualmente assinado com US$ 29,5 milhões por cinco anos, o que lhe dá cerca de US$ 6 milhões por temporada. Alguns NFL equipes já estão buscando adquirir seus serviços.