O técnico dos Cowboys, McCarthy, fica emocionado com a lesão de Rodgers: ‘Eu estava ansioso para vê-lo’

Tele Dallas Cowboys estão preparados para hospedar o Jatos de Nova York no domingo às Estádio AT&T – mas será um jogo de emoções confusas para Vaqueiros treinador principal Mike McCarthyque estava ansioso para ver Jatos quarterback Aaron Rodgers no confronto da semana 2.

No entanto, Rodgers‘ A ruptura do tendão de Aquiles na segunda-feira encerrou sua temporada de 2023 depois de apenas quatro jogadas, então McCarthy – que treinou Rodgers por quase 13 temporadas em Baía Verde – não conseguirei me encontrar em Arlington afinal.

“Eu sei que ele estava muito animado com este capítulo de sua vida e eu estava ansioso para vê-lo neste fim de semana”, disse McCarthy à mídia na quinta-feira.

A “enorme quantidade de amor” de McCarthy por Rodgers

McCarthy era Rodgers‘ apenas NFL treinador principal até meados da temporada de 2018, quando o Empacotadores separou-se do Super Bowl ganhador. Rodgers conquistou dois prêmios de MVP em 2011 e 2014 enquanto trabalhava com McCarthy, liderando duas vezes a liga em classificação de zagueiro e uma vez em jardas de passe.

Tempos mais felizes em Green Bay: Rodgers e McCarthy trabalharam juntos por mais de uma década.Lapresse

“É ótimo competir contra pessoas de quem você gosta”, disse McCarthy na quinta-feira. “Ele e eu passamos por muita coisa juntos. Tenho um amor enorme por ele. Isso é difícil.”

O Jatos–Vaqueiros o confronto será um confronto final entre Dak Prescott e Zach Wilsonque habilmente guiou Nova Iorque para uma vitória de retorno sobre o Notas de búfalo na semana 1. Wilson enfrentará outro grande desafio no próximo domingo, já que o Dallas defesa esmagada Daniel Jones e a Gigantes de Nova York 40-0 para abrir a temporada de 2023.

McCarthy relembra a dureza de Rodgers

Durante sua disponibilidade na mídia, McCarthy compartilhou uma anedota sobre Rodgers isso inicialmente o levou a acreditar que ficaria bem e se livrar do que, sem o conhecimento de muitos, mais tarde se revelou uma lesão devastadora.

“Você esperava que não fosse sério”, disse McCarthy sobre a lesão de Rodgers. “Isso meio que me lembrou de uma jogada em 2018 contra o Ursos no início do jogo. Ele entrou e me disseram pelo fone de ouvido que o ano havia terminado. Ele teve uma fratura na articulação do joelho.”

Na semana 1 da temporada de 2018, Rodgers sofreu uma pancada de Chicagode Khalil Mack isso o colocou em uma carroça. Mas, de forma um tanto milagrosa, Rodgers voltou para o segundo tempo – joelho intacto – e liderou uma recuperação furiosa de uma desvantagem de 20-0. Green Bay venceu por 24-23.

McCarthy certamente ficará comovido com a imagem agora viral de Rodgers após a cirurgia – e espera que o jogador de 39 anos se recupere bem o suficiente para entrar em campo novamente em 2024.