O tempo está se esgotando para Chiefs trazer de volta Chris Jones

TOs Chiefs começaram a se preparar para a abertura da temporada, que falta apenas quatro dias, sem o craque da defesa, Chris Jones.

O tackle busca um novo acordo com os atuais campeões ao entrar na última temporada de sua acordo de quatro anos de 2020.

Até aqui, Jones foi multado aproximadamente US$ 2 milhões de dólares por perder todo o campo de treinamento e o 3 jogos de pré-temporada. O jogador também sofrerá uma US$ 1 milhão de dólares bem para cada um jogo da temporada regular ele erra se as negociações continuarem sem sucesso.

Treinador Reid: “Chris escolheu seguir esse caminho”

Chris Jones, que estava definido para fazer US$ 80 milhões de dólares durante a duração do seu contrato, é agora o nono tackle defensivo mais bem pago no campeonato, situação que tem feito o jogador exigir um contrato melhor, já que hoje é considerado o melhor jogador em sua posição.

Treinador do chefe Andy Reidconversou com a mídia em Sexta-feira antes do início da temporada em Quinta-feira e tocou na questão entre a franquia e Jones dizendo “Chris escolheu seguir esse caminho. Alguns outros caras optaram por fechar seus negócios e entrar e jogar. Não estou aqui para criticar de uma forma ou de outra. Tivemos muito sucesso com os caras que nós temos, e vamos com isso.”

Reid passou a sugerir que a equipe não espera ter Chris de volta antes Semana 1 dizendo “Chris é um grande jogador. Temos outros bons jogadores. que você vai substituir Chris, não é isso que você está fazendo.”

Tocando no tópico de quanto tempo levaria Jones preciso acelerar o Treinador disse “Uma coisa sobre Chris é que ele se mantém em boa forma. Não o vi, mas prevejo que ele voltará relativamente em boa forma. posso começar a trabalhar nele e fazê-lo seguir em frente, então você toca de ouvido depois disso e vê onde ele está.”

Travis Kelce implorou para que Jones voltasse

Um jogador que desconfia das chances de sucesso do time sem Chris Jones é o tight end Travis Kelce.

Falando sobre a situação entre Jones e a Chefeso 33 anos disse durante o podcast que ele hospeda com seu irmão chamado “Novas Alturas com Jason e Travis Kelce”.

Travis disse o seguinte sobre a decisão de seu companheiro de equipe de resistir: “Eu simplesmente não entendo. Chris, você pode voltar, por favor?”

Kelce passou a dizer “Você está realmente me assustando, cara. Eu não entendo. Você deve saber de algo que eu não sei porque simplesmente não entendo. Eu realmente quero ganhar outro anel do Super Bowl com você, irmão. Sou eu barganhando para você voltar e jogar futebol pelos Chiefs. Por favor, precisamos de você. Precisamos muito de você e não sei qual é a situação.

Os Chiefs abrirão a temporada regular da NFL em Quinta-feira em casa contra o Detroit Lions seguido de uma viagem para Jacksonville enfrentar os Jaguares em Semana 2.