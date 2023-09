O vergonhoso vazamento de vídeo de Diego Pavia: o quarterback da NMSU foi pego urinando no campo da universidade rival

Há muito se sabe que as rivalidades no futebol universitário despertam paixões e tensões, mas a rivalidade entre Universidade Estadual do Novo México (NMSU) e o Universidade do Novo México (UNM) tomou um rumo incomum e desagradável.

Diego Paviao Aggie quarterback, está no centro da polêmica depois que surgiu um suposto vídeo dele urinar no Campo de prática do Lobo.

O vídeo foi relatado pela primeira vez por Albuquerque afiliado da NBC KOB 4.

Na filmagem, uma voz pode ser ouvida torcendo por ele, exclamando: “Sim, 10!” – aparentemente referindo-se a Páviaque usa o número camisa 10.

Acrobacias precederam o jogo UNM vs NMSU

Este incidente ocorreu pouco antes do Aggies e a Lobos se enfrentaram em seu intenso jogo de rivalidade no início deste mês, um jogo que terminou com Pávia liderando o Aggies para um Vitória por 27-17 .

Ambas as universidades têm iniciou investigações sobre o assunto, já que este ato provocou uma grande tempestade entre estudantes e fãs.

Páviaque vem de Albuquerqueestá atualmente em sua segunda temporada com NMSU.

Apesar da controvérsia em torno dele, Pávia continuou a jogar pelo Aggies em seu recente jogo contra Havaíonde enfrentaram um 20-17 perda. Pávia apresentou um desempenho louvável com 155 jardas de passe, dois touchdowns e 97 jardas de corrida.

O Time de futebol da NMSUque atualmente detém Recorde da temporada 2-3está de despedida esta semana e retornará à ação em 4 de outubro quando eles hospedarem UIF.

Indignação em Albuquerque após as travessuras de Pavia

O vídeo de Pavia ações provocaram indignação em Albuquerqueonde ambas as universidades têm forte presença.

Canal KOB4 conversou com estudantes e moradores locais que expressaram seu descontentamento com Pavia ações, com alguns rotulando-o como “nojento” e “infantil”.

Dylan Cháveza UNM estudante de arquitetura, comentou, “Você deveria representar a escola em que está jogando, você é um atleta da primeira divisão, não deveria ser um hooligan aqui, apenas desrespeitando as coisas.”

Tyler Vandenburgum estudante do ensino médio em Albuquerqueexpressou sua desaprovação, dizendo: “Ele definitivamente está tentando enviar uma mensagem para lá. Ele foi um pouco longe demais. Muito longe demais.”

Embora as rivalidades sejam conhecidas pela sua intensidade, muitos acreditam que Pavia as ações ultrapassaram os limites.

Ambas as universidades foram informadas da existência do vídeo, com UNM afirmando, “Estamos cientes do vídeo e notificados Administração Atlética NMSU de sua existência na manhã de segunda-feira.”

NMSU absteve-se de comentar, citando leis federais de privacidade em relação à possível disciplina estudantil.

À medida que a investigação avança, a comunidade do futebol universitário observa atentamente para ver como esta saga de rivalidade irá evoluir.