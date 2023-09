O vestido inspirado nos Chiefs de Gracie Hunt deixa o Instagram sem palavras

Gracie Huntfilha de Chefes de Kansas City proprietário Clark Huntvem chamando a atenção Instagram com suas escolhas de moda deslumbrantes. Recentemente, ela compartilhou uma foto de seu último vestido inspirado nos Chiefs enquanto promovia o 12º Chiefs Style Lounge anual.

De acordo com Hunt, o evento é “a melhor noite de garotas onde a moda encontra o futebol”. O desfile de moda e evento de compras apoia boutiques de propriedade local e garante que você prepare seu guarda-roupa para o dia do jogo. A postagem de Hunt no Instagram dizia: “O 12º Chiefs Style Lounge anual acontecerá em 17 de outubro e queremos que você se junte a nós!”

Esta não é a primeira vez que Hunt ganha as manchetes por suas escolhas de moda. No domingo passado, ela se tornou viral por causa de sua roupa da Semana 3. Sua legenda dizia: “Em nossa Era Vermelha”. É claro que Hunt não é apenas um fã de futebol, mas também um fashionista que sabe se destacar.

Embora não esteja claro se Hunt participará do Chefes jogo contra o Jatos nesta noite de domingo, foi relatado que Taylor Swift espera-se que compareça. Esta notícia deixou os fãs entusiasmados, pois certamente aumentará a audiência da NBC às alturas.

Gracie está agitando seu estilo de moda

As escolhas de moda de Hunt podem estar causando impacto nas redes sociais, mas ela também está fazendo a diferença em sua comunidade. O Lounge estilo Chiefs o evento não apenas apoia as empresas locais, mas também retribui à comunidade por meio de várias iniciativas de caridade.

Hunt está seguindo os passos de seu pai, usando sua plataforma para causar um impacto positivo. Clark Hunt é conhecido por seus esforços filantrópicos e dedicação em retribuir à comunidade. Sua filha parece estar seguindo o exemplo e usando sua influência para fazer o mesmo.

Em entrevista anterior, Hunt falou sobre a importância de retribuir e usar sua plataforma para o bem. Ela disse: “Acho importante usar nossa plataforma para o bem e retribuir à comunidade que tanto nos deu. É algo que minha família sempre incutiu em mim e espero continuar esse legado”.