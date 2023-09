O vestido vermelho de Paige Spiranac pode ser seu look de golfe mais quente até agora

Ómais uma vez, Paige Spiranac impressionou seus fãs, desta vez com uma foto sua vestida com um cativante vestido vermelho com decote profundo enquanto desfruta de um jogo de golfe.

Acompanhada de sua amiga Robby Bergera influenciadora do golfe compartilhou um vídeo do passeio em seu Instagram, onde possui até 3,9 milhões de seguidores.

Paige Spiranac faz uma dança sexy no campo de golfe com um vestido branco decotado

Spiranac parecia deslumbrante usando um chapéu branco, óculos escuros pretos e uma roupa justa, enquanto estava sentado em um carrinho de golfe.

Ela é conhecida por suas aparições atraentes no campo de golfe, tendo recentemente chamado a atenção com um top preto confortável e até optando por ficar sem sutiã em um de seus vídeos instrutivos.

A jornada de Paige Spiranac para se tornar uma influenciadora

Aos 30 anos, Spiranac passou de jogadora de golfe profissional para carreira como influenciadora, onde dá dicas de golfe e compartilha fotos mais ousadas.

Durante uma recente sessão de perguntas e respostas nas redes sociais, ela abordou a questão sobre se seus seios são reais, algo que ela ouve muito.

“Você já sabe… sim”, ela respondeu.

Fã pergunta a Paige Spiranac se seus seios são reais

Deve-se notar que Spiranac não tem nada de medo de falar o que pensa, o que lhe rendeu seguidores leais entre seus fãs.

Paige Spiranac se veste como quer no campo de golfe

Também está claro que Spiranac não está nem um pouco interessada em ouvir o que seus críticos têm a dizer sobre o que ela veste enquanto joga golfe.

“É o meu corpo, a escolha é minha e posso escolher o que quero vestir”, disse ela certa vez ao Up and Adams Show de Kay Adams.

“Você ainda pode respeitar e defender a tradição do jogo. Não precisa ser tudo uma questão de guarda-roupa.

“Estou apenas tentando compartilhar minha história pessoal e ser autêntico comigo mesmo.”

Com seu último vídeo, em seu lindo vestido vermelho, Paige Spiranac está vivendo de acordo com esse mantra.