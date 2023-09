O X, antigo TWITTER, será pago? Veja decisão de Elon Musk

As redes sociais, ao longo dos anos, têm se tornado uma parte integral de nossas vidas. Uma dessas plataformas, o Twitter, recentemente renomeado como X, está no centro de uma discussão importante. Elon Musk, o visionário CEO da Tesla e da SpaceX, recentemente fez uma declaração que abalou o mundo das redes sociais. Ele sugeriu que o X, anteriormente conhecido como Twitter, poderia se tornar uma plataforma totalmente paga. Esta notícia levantou questões sobre o futuro da plataforma e como isso afetaria os usuários e a indústria de mídia social como um todo.

O plano de Elon Musk

Durante uma conversa ao vivo com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Musk expressou sua ideia de combater bots incluindo um sistema de pagamento e priorizando as publicações de usuários pagos. Ele acredita que essa seria uma maneira eficiente de minimizar o impacto e a influência de contas automatizadas no X.

“Como um bot custa uma fração de centavo, talvez até um décimo de centavo, mas mesmo que tenha que pagar alguns dólares ou algo assim, uma quantia maior, o custo efetivo de bots seria muito alto”, defendeu Elon Musk.

X Premium e a assinatura base do X

De acordo com Musk, a assinatura base do X não custaria o mesmo que o X Premium, o pacote completo da plataforma que garante o selo de verificação e outros benefícios. Ele afirmou que o X proporia um preço mais baixo para a assinatura base.

“Queremos que seja apenas uma pequena quantia de dinheiro”, disse Musk.

Impacto financeiro no X

Além de ser uma defesa contra bots, Musk também mencionou que essa estratégia poderia ser uma maneira de o X aumentar sua receita e equilibrar suas contas. Desde a chegada de Musk, o Twitter tem sofrido com a perda de anunciantes, que são sua principal fonte de receita.



“Ainda estamos com fluxo de caixa negativo, devido à queda de cerca de 50% nas receitas de publicidade, além de uma pesada carga de dívidas. Precisamos atingir um fluxo de caixa positivo antes de termos o luxo de qualquer outra coisa”, disse Musk.

Esta declaração provocou uma série de reações entre os usuários e impulsionou a migração para outras redes sociais, principalmente para a Bluesky, considerada uma alternativa ao X.

O Impacto na Bluesky

A Bluesky, uma rede social criada em 2019 por Jack Dorsey, co-fundador e ex-CEO do Twitter, viu um aumento significativo no número de usuários logo após a declaração de Musk. Segundo o site americano “Mashable”, a plataforma registrou mais de 42 mil novos usuários no dia seguinte ao anúncio de Musk.

Além disso, a Bluesky também viu um aumento no número de postagens mencionando Elon Musk e criticando a possível cobrança para o uso do X.

A Proposta da Bluesky

A Bluesky se apresenta como um ecossistema descentralizado e que não é propriedade de uma única empresa. Isso garante aos usuários que a plataforma será difícil de ser derrubada, mesmo com a concorrência de gigantes do setor como o X.

Para fazer parte da comunidade Bluesky, o usuário precisa receber um convite de alguém que já seja membro ou se inscrever em uma lista de espera. A interface da rede social é semelhante à do antigo Twitter, o que facilita a migração dos usuários.

A reação do público

A possibilidade de cobrança para o uso do X gerou reações mistas entre os usuários. Muitos criticaram a decisão, alegando que ela tornaria a plataforma menos acessível. Outros, no entanto, apoiaram a ideia, argumentando que isso ajudaria a melhorar a qualidade do conteúdo e a experiência do usuário.

No entanto, a mudança proposta por Musk certamente criou uma oportunidade para outras redes sociais, como a Bluesky, ganharem mais usuários. Resta saber como essa situação vai se desenrolar e quais serão as implicações para o futuro das redes sociais.

A decisão final

Até o momento, Musk não esclareceu se a decisão de cobrar para usar a rede é definitiva e, se for, quando isso acontecerá. No entanto, o que é certo é que esta proposta tem o potencial de mudar drasticamente a maneira como interagimos com as redes sociais.

Redes sociais no futuro

A proposta de Elon Musk de tornar o X uma plataforma paga desencadeou uma série de debates e discussões. Embora a ideia possa parecer estranha para alguns, ela pode ter um impacto significativo na forma como as redes sociais operam no futuro.

O aumento do número de usuários na Bluesky mostra que os usuários estão dispostos a explorar alternativas quando se sentem insatisfeitos com as mudanças em suas plataformas preferidas. Isso serve como um lembrete para as empresas de que devem sempre levar em consideração as necessidades e opiniões de seus usuários ao implementar novas políticas.

No mundo em constante mudança das redes sociais, é seguro dizer que nada é garantido. As empresas e os usuários devem estar preparados para se adaptar e evoluir com as mudanças para garantir que possam continuar a se beneficiar das oportunidades oferecidas por essas plataformas.