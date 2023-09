O Zumbi Coreano recebe um lindo cinturão personalizado em homenagem à carreira no WEC e no UFC

O legado do Zumbi Coreano não será esquecido tão cedo.

Após sua luta de aposentadoria contra Max Holloway em agosto, Zombie – também conhecido como Chan Sung Jung – foi comemorado em voz alta por colegas e fãs. Isso continuou esta semana com o astro sul-coreano recebendo um cinturão personalizado em homenagem à sua carreira no UFC e no WEC.

Zombie postou um clipe do cinturão via Instagram Stories, que pode ser visto abaixo, (h/t Bloody Elbow).

O cinturão traz uma placa do UFC de um lado e uma placa do WEC do outro em reconhecimento às duas promoções americanas onde Zombie se tornou famoso. Não está claro quem é o responsável por este presente, embora uma conta privada do Instagram esteja marcada no clipe Instagram Stories.

Zombie estreou no WEC em 2010 e se tornou uma sensação da noite para o dia depois de criar um clássico instantâneo contra Leonard Garcia. Ironicamente, apesar de ser muito lembrado por sua passagem pela promoção, ele não venceu em duas partidas no WEC, perdendo uma decisão polêmica para Garcia e depois nocauteando George Roop.

Porém, Zombie começou a correr no UFC, vencendo a revanche contra Garcia com o primeiro twister da história da empresa. Ele nocauteou o ex-desafiante ao título Mark Hominick em sete segundos e finalizou Dustin Poirier em outro candidato à “Luta do Ano”. Ele disputou duas vezes o título do UFC.

Zombie anunciou sua aposentadoria do UFC Cingapura após uma derrota por nocaute no terceiro round para Holloway, que mais tarde enviou suas luvas da luta para seu oponente.