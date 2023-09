A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançou seu Relatório Interino de Perspectiva Econômica trimestral, intitulado “Confrontando Inflação e Baixo Crescimento”, trazendo novas projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global e de várias economias em setembro de 2023. As informações revelam mudanças significativas nas estimativas, refletindo a dinâmica econômica global em evolução.

OCDE aumenta projeção de crescimento do PIB mundial para 3% em 2023

A OCDE revisou suas projeções para o crescimento do PIB global em 2023, aumentando de 2,7% para 3,0%. Desse modo, essa revisão positiva se deve a um início de ano mais forte do que o esperado. Assim, impulsionado por preços de energia mais baixos e pela reabertura da China após a pandemia.

No entanto, a OCDE alerta para o fato de que, apesar desse crescimento inicial robusto, a economia global está se dirigindo para uma moderação. Em suma, vários fatores estão contribuindo para essa mudança. Desse modo, incluindo o aperto monetário em curso, uma confiança empresarial e do consumidor em declínio e uma desaceleração na economia chinesa.

Perspectivas econômicas para países-chave

As projeções para o PIB dos Estados Unidos foram revisadas para cima, passando de um crescimento de 1,6% estimado em junho para 2,2% no novo relatório. Já para 2024, é esperado um avanço de 1,3%, em comparação com a projeção anterior de 1,0%.

A OCDE aumentou sua expectativa de crescimento da economia brasileira para este ano, de 1,7% estimados em junho para 3,2%. Para 2024, a projeção cresceu de 1,2% para 1,7%.

Zona do euro

Na zona do euro, houve um corte nas projeções de crescimento do PIB em 2023, de 0,9% para 0,6%. Para 2024, a redução foi de 1,5% para 1,1%. No entanto, a OCDE espera que o impacto adverso da alta inflação sobre a renda real diminua no próximo ano na região.



Você também pode gostar:

A OCDE reafirmou a expectativa de contração de 0,2% na economia alemã neste ano. Enquanto em 2024 a previsão de crescimento passou de 1,3% para 0,9%. Desse modo, a projeção de crescimento para a China foi reduzida de 5,4% para 5,1% em 2023 e de 5,1% para 4,6% em 2024. A demanda doméstica fraca e o estresse nos mercados imobiliários são fatores que limitam o crescimento do país.

Riscos e desafios futuros

A OCDE enfatiza que suas projeções de crescimento global são acompanhadas de riscos de baixa. O relatório menciona preocupações sobre a transmissão da política monetária, a persistência da inflação e os impactos adversos de taxas de juros mais altas, que podem expor vulnerabilidades financeiras. Contudo, uma desaceleração na China é identificada como um risco adicional importante que poderia afetar negativamente o crescimento global.

Inflação e política monetária

O relatório da OCDE observa que, embora o índice cheio da inflação global esteja desacelerando, o núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, permanece persistente em muitas economias devido a pressões de custo e margens elevadas de alguns setores.

A expectativa é de uma desaceleração gradual da inflação neste ano e no próximo, mas a maioria das economias ainda deve enfrentar taxas de inflação acima das metas dos bancos centrais. Nesse contexto, a OCDE argumenta que a política monetária deve permanecer restritiva até que haja sinais claros de que as pressões sobre a inflação subjacente diminuíram de maneira duradoura.

Desafios fiscais e política fiscal

Os governos enfrentam crescentes pressões fiscais, incluindo aumento do endividamento e gastos adicionais relacionados ao envelhecimento da população, transição climática e defesa. Em resumo, a OCDE recomenda esforços de curto prazo para reconstruir espaço fiscal e planos de política fiscal críveis a médio prazo para alinhar melhor as políticas macroeconômicas.

De forma geral, a economia de um país é um sistema complexo que envolve uma série de dados e indicadores cruciais para avaliar seu desempenho e saúde. Portanto, é importante acompanhar as informações oficiais.