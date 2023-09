Offset ri das aparentes ameaças de rua do marido de Nicki Minaj

Um amigo de Kenneth Petty foi ao ar no IG na sexta à noite – que, é claro, foi capturado e repostado pelo público em geral. Nos longos clipes, você pode vê-lo, KP e outro homem parados na calçada do outro lado da rua de algum prédio… gritando Offset.

Infelizmente para Ken e companhia. … Offset nunca apareceu, e a razão para isso é porque ele esteve ocupado nas últimas 24 horas. Na sexta-feira, ele estava visivelmente transmissão ao vivo com um YouTuber famoso em Atlanta – e no sábado de manhã, meu amigo estava no Colorado conhecendo HC Deion Sanders e furioso com todos os universitários antes do grande jogo.