Ohio State venceu Notre Dame no último segundo, enquanto o Fighting Irish usou 10 homens nas duas jogadas finais

EUno principal confronto deste fim de semana entre equipes altamente classificadas em futebol universitário, Estado de Ohio derrotado Nossa Senhora 17-14 de forma dramática. Não foi o jogo mais bonito, com ambas as equipes lutando para criar qualquer tipo de ataque, levando a um pontuação no intervalo com três pontos no total.

O placar aumentou no segundo tempo, no entanto. Notre Dame tinha uma vantagem de quatro pontos com Ohio State recuperando a bola faltando 1:26 para o fim do jogo. Ohio State marchou pelo campo até o linha de jarda-1 com sete segundos restantes. Na jogada final faltando três segundos, Chip Trayanum mergulhou no meio para o vá em frente e ganhe o touchdown.

Tudo parecia normal, até que todos perceberam que Notre Dame só tinha 10 defensores em campo quando a peça aconteceu. Nessa jogada o Fighting Irish tinha apenas três atacantes defensivos com as mãos no chão e o Ohio State aproveitou isso para correndo bem no meio para a pontuação.

Para piorar a situação, Notre Dame também tinha apenas 10 jogadores em campo antes disso. Acabou não mordendo-os então, mas acabou mordendo.

Ryan Day chama Lou Holtz

Assim que o jogo terminou, o técnico do Ohio State Dia de Ryan estava entusiasmado. Ele chamou especificamente Lou Holtzque disse algumas coisas desagradáveis ​​​​sobre Ohio State e Day antes do jogo.

“Gostaria de saber onde Lou Holtz está agora. O que ele disse sobre nosso time… não posso acreditar. Este é um time difícil aqui. Temos orgulho de ser de Ohio. E sempre foi Ohio contra o mundo. Continuará a ser Ohio contra o mundo.”