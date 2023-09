Oito principais maneiras de consertar Mortal Kombat 1 que não inicia na inicialização do PC

Mortal Kombat 1 é um jogo de luta que é uma iteração do antigo clássico favorito Mortal Kombat. Se você joga há muito tempo, deve ter jogado as gerações mais antigas do nostálgico Mortal Kombat. Semelhante aos jogos anteriores, Mortal Kombat também é um jogo de luta. No entanto, desta vez, eles foram em frente e conquistaram um título AAA. Consequentemente, os requisitos do jogo aumentaram um pouco, resultando em jogadores reclamando que Mortal Kombat 1 não será lançado no PC.

Se você também está enfrentando o mesmo problema, não se preocupe, você chegou ao lugar certo. Neste guia, mostraremos como você pode consertar Mortal Kombat 1 não inicia no PC e também discutir suas causas.

Por que Mortal Kombat 1 não será lançado no PC?

Pode haver vários motivos para o Mortal Kombat 1 não ser lançado no PC. Embora o mais comum e óbvio seja que seu PC esteja incapacitado, depois de comprar o jogo não faz sentido pensar nos Requisitos do Sistema. Se esse for o problema, você precisa deixar o jogo de lado por enquanto e adquirir um novo PC ou atualizar componentes antes de jogar. Fora isso, Mortal Kombat 1 não será lançado devido aos seguintes problemas:

DirectX ausente: Alguns PCs não possuem DirectX instalado desde o início. Se for esse o seu caso, Mortal Kombat 1 não será lançado. Corrigir isso é um processo longo. Você aprenderá sobre isso na próxima seção.

Alguns PCs não possuem DirectX instalado desde o início. Se for esse o seu caso, Mortal Kombat 1 não será lançado. Corrigir isso é um processo longo. Você aprenderá sobre isso na próxima seção. Visual C++ Redistribuível: Este também é um componente muito importante quando se trata de jogos. Se o seu PC for completamente novo, o Visual C++ Redistributable não será instalado por padrão, como resultado, o Mortal Kombat 1 não será iniciado.

Este também é um componente muito importante quando se trata de jogos. Se o seu PC for completamente novo, o Visual C++ Redistributable não será instalado por padrão, como resultado, o Mortal Kombat 1 não será iniciado. Drivers de GPU desatualizados ou drivers errados: Os drivers de GPU ou gráficos precisam ser atualizados regularmente. Se você não os atualizou, seu jogo não será iniciado. Em alguns casos, os usuários baixam e instalam drivers Studio em vez de drivers Game Ready, e isso também contribui para problemas.

Os drivers de GPU ou gráficos precisam ser atualizados regularmente. Se você não os atualizou, seu jogo não será iniciado. Em alguns casos, os usuários baixam e instalam drivers Studio em vez de drivers Game Ready, e isso também contribui para problemas. Jogo crackeado: Se você baixou um jogo crackeado, está fazendo mais mal do que bem. Embora você possa ter adquirido o jogo gratuitamente, é possível que ele nunca rode.

Esses são os problemas mais comuns que impedem o lançamento do Mortal Kombat 1. Se você tiver algum desses problemas, mas não sabe, continue lendo para aprender e corrigi-los.

Como consertar Mortal Kombat 1 que não inicia no PC

Aqui, você aprenderá como consertar o Mortal Kombat 1 que não inicia no PC. Se você está cansado desse problema, siga este guia para não ter que enfrentá-lo novamente.

1. Reinicie o seu PC e tente iniciar novamente

O primeiro método para consertar o Mortal Kombat 1 que não inicia no PC é reiniciar o PC. Desde o início, geralmente se sabe que as reinicializações resolvem todos os problemas contínuos. Se o Mortal Kombat não iniciar, o primeiro passo para consertar é reiniciar o PC.

Além disso, às vezes o seu PC não consegue realocar todos os recursos necessários na ordem em que são solicitados. Nesse caso, Mortal Kombat se recusará a lançar e você enfrentará problemas por mais tempo. Algumas pessoas também dizem que Mortal Kombat 1 está travando no lançamento e esse problema também pode ser corrigido com uma simples reinicialização.

Se uma reinicialização simples não funcionar, você poderá executar uma reinicialização ou inicialização forçada. Para este processo, pressione e segure o botão liga/desliga por 10 segundos e você verá o logotipo da marca aparecendo na tela. Agora, seu PC será reiniciado automaticamente. Uma reinicialização forçada costuma ser a melhor maneira de corrigir vários problemas contínuos de jogo. No entanto, se isso não resolver o seu problema, prossiga com a próxima correção.

2. Verifique as especificações do PC

Se você comprou recentemente um novo PC sem se aprofundar muito na configuração, você deve dar uma olhada nisso. As especificações ou configuração do PC são extremamente importantes para o bom funcionamento de qualquer jogo, neste caso, Mortal Komat. Se o seu PC não atender nem mesmo aos requisitos mínimos do sistema, você poderá enfrentar problemas.

Mesmo que o seu PC consiga iniciar o Mortal Kombat 1 após reiniciar ou outras inúmeras tentativas, o jogo ficará impossível de jogar em poucos minutos e, nesse momento, os controles não responderão.

De acordo com NetherRealm Studios, Mortal Kombat precisa que você tenha pelo menos um Intel i5-6600 ou AMD Ryzen 5 2600. Se você tiver uma geração mais antiga, digamos a 5ª geração, Mortal Kombat não será lançado.

Além disso, o requisito mínimo de RAM é de 8 GB. Embora isso seja certamente possível, tarefas executadas em segundo plano e outras coisas podem agravar o problema. Se for esse o caso, prossiga com a próxima correção.

3. Feche os aplicativos em segundo plano

Se você tiver requisitos de sistema suficientes, mas o Mortal Kombat não iniciar, é possível que você tenha vários aplicativos que consomem memória em execução em segundo plano. Isso é um problema principalmente se você tem o hábito de minimizar programas em vez de fechá-los completamente. Aqui estão as etapas para fechar aplicativos em segundo plano:

Certifique-se de que todos os programas estejam fechados. Agora, pressione Ctrl + Mudança + Esc abrir Gerenciador de tarefas. Agora, clique no Memória aba. Isso classificará a lista de problemas do maior para o menor. Clique com o botão direito no primeiro aplicativo e, no menu suspenso, clique em Finalizar tarefa. Agora, clique no CPU aba. Isso classificará a lista de problemas do maior para o menor. Clique com o botão direito no primeiro aplicativo e, no menu suspenso, clique em Finalizar tarefa.

Continue fazendo isso até que todos os aplicativos que consomem recursos sejam fechados. No entanto, certifique-se de não encerrar a tarefa de nenhum aplicativo importante, como Antimalware Service Executable ou File Explorer.

Quando terminar, inicie o Mortal Kombat 1 e verifique se ele está iniciando ou não. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

É importante que você tenha o DirectX instalado e atualizado em seu PC. DirectX é um componente extremamente importante quando se trata de jogos e outras tarefas que exigem muito hardware. DirectX atua como ponte entre os drivers gráficos e o sistema operacional para tornar a renderização e a transição suaves.

Ele também contém os arquivos necessários para executar o jogo em um ambiente. Se não houver DirectX, os jogos não funcionarão. Da mesma forma, se o DirectX for antigo, você precisará atualizá-lo. Aqui estão as etapas:

Imprensa janelas + R para abrir o Correr caixa de diálogo. Tipo: dxdiag e pressione Digitar. Verifique se você consegue ver o Exibição 2 aba. Se sim, verifique a versão. Se você não vir a guia Display 2, será necessário baixar e instalar o DirectX. Mesmo se você perceber que a versão é antiga, será necessário baixá-la e atualizá-la. Acesse o site oficial do DirectX. Aqui está o link. Selecione o idioma como inglês e clique em Download. Após o download, vá para a pasta Downloads no seu PC. Clique duas vezes no arquivo para iniciar o processo de instalação. Prossiga com as instruções na tela para concluir o processo. Quando tudo estiver pronto, reinicie o seu PC.

Agora, inicie o Mortal Kombat 1 e verifique se ele está sendo lançado ou não. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

5. Erros de arquivo DLL

Se Mortal Kombat 1 não iniciar, apresentando um erro de falta de arquivo DLL, você precisará baixar e instalar o respectivo arquivo DLL. Esses arquivos são arquivos de biblioteca digital muito importantes para todos os aplicativos e programas.

Embora a maioria desses erros de arquivo DLL sejam resolvidos com a reinstalação do DirectX, se o problema ainda não for resolvido, tente instalar o DirectX no local do jogo ou na mesma unidade. Além disso, se você enfrenta problemas regularmente com arquivos DLL, aqui está nosso guia para corrigir erros de arquivos DLL.

Na maioria das vezes, os erros de arquivo DLL podem ser resolvidos reinstalando o aplicativo, neste caso Mortal Kombat 1. Os jogos geralmente vêm com os componentes necessários que são instalados automaticamente para que o jogo funcione sem problemas. Se não houver nada a ver com erros de DLL, passe para a próxima correção.

Se, depois de seguir os métodos acima, Mortal Kombat 1 ainda não iniciar, pode haver um problema com o Visual C++ Redistributable. O Visual C++ Redistributable é um componente importante que ajuda na renderização de tarefas com uso intensivo de gráficos. Se o Visual C++ Redistributable tiver problemas ou não estiver instalado em seu sistema, Mortal Kombat 1, ou qualquer outro jogo, não será iniciado. Aqui estão as etapas que você precisa seguir:

Clique no botão Windows e vá para Configurações. Clique em Aplicativos > aplicativos instalados e pesquise Visual C++ Redistributable. Se encontrar, verifique se é 2017 ou 2015. Se sim, baixe a versão 2022. Acesse o site oficial do Visual C++ Redistributable. Baixe aquele que diz X64. Vá para a pasta de downloads do seu PC e inicie o processo de instalação clicando duas vezes nele.

Quando o Visual C++ Redistributable estiver instalado, reinicie o seu PC para que as alterações tenham efeito. Comece a jogar Mortal Kombat 1 e, desta vez, ele deverá ser lançado de forma eficaz.

7. Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Se as correções acima não funcionaram para você, talvez seja hora de executar uma verificação de integridade dos arquivos do jogo. O processo de verificação de integridade substitui os arquivos corrompidos do jogo por novos arquivos baixados dos servidores do jogo e corrige problemas importantes, incluindo Mortal Kombat 1 que não inicia. Aqui estão as etapas para fazer isso:

Lançar Vapor. Depois disso, clique em Biblioteca. Agora selecione seu jogo, neste caso, Mortal Kombat 1. Em seguida, clique com o botão direito sobre ele e clique em Propriedades. Agora, clique no Ficheiros locais aba. Por fim, clique em Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Verificar a integridade dos arquivos do jogo consome tempo e dados da Internet. Dependendo da velocidade da sua conexão com a Internet, o tempo médio para concluir o processo de verificação é de 30 minutos a 1 hora. Se a velocidade da sua internet for baixa, o tempo pode ser maior.

Assim que o processo for concluído, você precisa reiniciar o PC e iniciar o jogo. O jogo deve iniciar sem nenhum problema. No entanto, uma coisa a ter em mente é que se você comprou o jogo de fornecedores terceirizados, não terá a opção de verificar a integridade dos arquivos do jogo. Nesse caso, a única opção que você tem é reinstalar o jogo.

Dicas adicionais

Paciência é a chave 🗝️ : Às vezes, a solução pode demorar um pouco para funcionar. Seja paciente e dê um tempo.

: Às vezes, a solução pode demorar um pouco para funcionar. Seja paciente e dê um tempo. Ajuda da comunidade 🤝 : Se você não conseguir resolver o problema, não hesite em entrar em contato com a comunidade de jogos para obter ajuda.

: Se você não conseguir resolver o problema, não hesite em entrar em contato com a comunidade de jogos para obter ajuda. Atualizações regulares 🔄 : certifique-se de manter seu jogo e sistema atualizados para evitar tais problemas no futuro.

: certifique-se de manter seu jogo e sistema atualizados para evitar tais problemas no futuro. Faça backup dos seus dados 💾: Antes de fazer qualquer alteração significativa, faça backup dos dados do jogo para evitar qualquer perda.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar o Mortal Komat 1 que não inicia. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo para que possamos ajudá-lo.

