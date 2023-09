Olhares na coletiva de imprensa do UFC 293: Sean Strickland enfrenta relutantemente Israel Adesanya

Demorou um pouco para Sean Strickland, mas ele finalmente enfrentou o campeão peso médio do UFC Israel Adesanya no confronto de sábado no UFC 293.

Strickland inicialmente deu a Adesanya o ombro nas encaradas para a imprensa pay-per-view, que acontece na Qudos Bank Arena, em Sydney. Strickland preferiu se divertir com os fãs presentes depois de elogiá-los – e insultar o atual campeão.

Depois de alguns estímulos, Strickland finalmente se encontrou com Adesanya para as câmeras, mas ainda olhou para o público, com o grande sorriso que exibiu ao zombar de seu oponente como o “campeão chinês”, uma referência à longa passagem de Adesanya no kickboxing no exterior.

Você pode ver o vídeo do confronto acima, e um vídeo de todos os confrontos da coletiva de imprensa pode ser visto abaixo.