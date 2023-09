Olivia Dunne e Paul Skenes encorajados a se tornarem o ‘casal poderoso’

Olivia Dunne é uma das atletas universitárias mais lucrativas da América, com seus ganhos NIL superando qualquer um de seus colegas.

Ela agora está em um novo relacionamento com o jogador da MLB Paulo Skenese eles foram encorajados a formar um casal poderoso para rivalizar com qualquer outra pessoa no mundo dos esportes.

Dunne20 e Estágio21, deixaram claro que estavam em um relacionamento em agosto, embora houvesse uma série de dicas nas redes sociais antes disso, então ninguém ficou muito surpreso quando a notícia foi divulgada.

Estágio tem aproveitado seu tempo como jovem arremessador com o Piratas de Pittsburghenquanto Dunne continuou com o departamento de ginástica da Louisiana State University.

Ambos estudaram na LSU e sabe-se que lá se conheceram inicialmente, embora muito antes de iniciarem esse relacionamento.

Par incentivado a aproveitar ao máximo seu status

Um especialista em relações públicas falou sobre esse relacionamento e encorajou o casal a aproveitar ao máximo sua situação para se tornar o próximo casal poderoso e poderoso, oferecendo-lhes uma série de sugestões para fazer exatamente isso.

“Estar lá para apoiar uns aos outros com Paulo no Olíviaeventos e Olivia assistindo aos jogos de Paul”, explicou o guru de relações públicas Eric Schiffer.

“Potencialmente fazendo comerciais interessantes e divertidos, um comercial do Super Bowl juntos ou um comercial da World Series, onde os dois interagem de uma forma divertida que parece para a Geração Z e a geração Y.

“Eles também deveriam estar juntos em grandes eventos de tapete vermelho e celebrações esportivas.”