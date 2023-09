Olivia Dunne impressiona com o traje ‘Business Livvy’ ao entrar na lista dos principais criadores de 2023 da Forbes

EUrecente História do Instagram postagem, Olivia Dunne, a sensação da ginasta da LSU, exibiu sua personalidade “Business Livvy” enquanto comemorava sua inclusão em Forbes’ Prestigiado “Principais criadores de 2023” lista.

Forbes’ compilação anual reconhece o 50 criadores de conteúdo de mídia social mais influentes do ano, e Dunne’s jornada notável garantiu a ela um lugar cobiçado entre esses luminares digitais.

Dunne, carinhosamente apelidado “O copo de um milhão de dólares do TikTok” por Forbes compartilhou seu entusiasmo com ela 4,4 milhões de seguidores no Instagram.

Ela postou uma imagem cativante de si mesma em um conjunto branco deslumbrante, acompanhada da legenda: “Mulher de negócios Livvy desbloqueada.”

A chave para o sucesso de Olivia Dunne: sua base de fãs leais

Este prêmio nas redes sociais é uma prova de Dunne’s proezas criativas e sua capacidade de cativar o público com seus talentos de ginástica.

Olivia Dunne jornada para o estrelato tem sido notável, e sua dedicação consistente em criar conteúdo envolvente conquistou para ela uma base de fãs leais.

Mas não é apenas sua criatividade que está chamando a atenção; é também sua visão de negócios.

Olivia Dunne alavancou sua presença nas redes sociais em um império lucrativo de acordos de patrocínio, tornando-se uma das atletas universitárias mais lucrativas do país.

Renda anual de Dunne revelada

Com um espanto 12 milhões de seguidores em suas plataformas, ela é uma mina de ouro em licenciamento, colaborando com grandes marcas como Motorola, Cactus AI, e Montanha.

De acordo com estimativas de Em3acredita-se que os empreendimentos comerciais de Dunne gerem um impressionante US$ 3,4 milhões anualmente.

Seu impacto no cenário digital e sua capacidade de comandar substanciais acordos de endosso solidificaram seu status como uma força a ser reconhecida no mundo da mídia social.

Entre os atletas universitários, Olivia Dunne se destaca como o mais seguido do mundo, com 7,8 milhões de seguidores do TikTok e 4,4 milhões no Instagram.

Sua presença on-line significativa abriu portas para negócios lucrativos de nomes, imagens e semelhanças (NIL), com um valor NIL estimado de US$ 3,2 milhões colocando-a entre os melhores atletas universitários a respeito disso.

Como Olivia Dunne continua a destacar-se tanto em ginástica e no cenário digital, o seu futuro continua excepcionalmente brilhante.

Sua jornada de atleta universitário para sensação nas redes sociais e magnata dos negócios é uma prova de seu talento, resiliência e espírito empreendedor.