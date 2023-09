Olivia Dunne se curva como uma cadeira, e os fãs gritam: Traga de volta essa tendência de cadeiras!!

Olivia Dunne definiu TikTok em chamas com sua última postagem, onde ela arrasou com um biquíni vermelho ardente e exibiu sua flexibilidade de cair o queixo ao contorcer o corpo contra a parede.

Olivia Dunne posta um vídeo em uma posição que ela não sabia que ainda poderia fazerMarca English

O vídeo deixou seus fãs fascinados, e a seção de comentários se tornou um coro virtual de admiração, com elogios à sua extraordinária flexibilidade.

Muitos fãs solicitaram sua orientação sobre como realizar feitos tão incríveis. “Por favor, me ensine!”, alguém escreveu para a sensação do TikTok.

Olivia legendou o vídeo com as palavras, “Eu não sabia que ainda poderia fazer isso por você!” deixando os fãs se perguntando quem era a pessoa a quem ela estava se referindo.

Esse tipo de movimento vem de uma tendência anterior do TiTok chamada “I Need a Chair”, onde os usuários tentam fazer o formato da cadeira com seu corpo.

O vídeo disparou para mais de um milhão de visualizações, solidificando o status de Olivia Dunne como uma figura amada e influente na plataforma.