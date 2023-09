Olivia Dunne se torna oficial do Instagram com seu namorado Paul Skenes

Olivia Dunne tem estado ligado a Piratas de Pittsburgh jarro Paulo Skenes já há algum tempo, e parece que ela finalmente está pronta para se tornar oficial.

Os dois foram mencionados um com o outro por vários meses, com Dunne até mesmo visto em alguns Estágio‘jogos da liga secundária.

Acrescente o fato de que ela demonstrou muito amor pelo Piratas jogador nas redes sociais, e os fãs há muito acreditam que a dupla é um casal.

No entanto, não houve confirmação oficial sobre os dois, mas isso mudou depois do jogo de futebol americano da LSU contra o Arkansas na noite de sábado.

Dunne e Skenes tornam-se oficiais

Dunne e Estágio posou em uma foto nas arquibancadas como o Tigres aguentou a vitória por 34-31.

“De volta ao porta-malas!” Estágio escreveu, ao qual Dunne respondeu meu amor com um emoji de coração.

Antes do jogo, Dunne compartilhou uma selfie do dia do jogo com seus milhões de seguidores enquanto mostrava seu apoio ao Tigres.

“Feliz dia de jogo, fãs do tigah,” Dunne escreveu enquanto usava um minivestido amarelo e botas de cowboy brancas.

As postagens vêm depois Estágio conversou recentemente com o Pittsburgh Post-Gazette sobre o quão próximos a dupla se tornou.

“Às vezes pode ser um pé no saco, para ser honesto, em termos de realmente ir a algum lugar. Se um de nós saísse em Baton Rouge [La.] sozinhos, provavelmente haverá alguém lá pedindo alguma coisa – foto, autógrafo, qualquer coisa”, Estágio disse.

“É bom poder ter essa conversa. Ela entende. Eu gostaria que ela pudesse ir a um jogo de beisebol e simplesmente se divertir. Isso me irrita. Eu não tenho nenhum controle sobre isso. Ela realmente não ‘ Também não. Tenho certeza de que vai melhorar conforme eu subir de nível, mas isso é algo que quero para ela.