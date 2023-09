Olivia Dunne surpreende os fãs do TikTok com movimentos de dança retrô em roupas justas

LSU ginasta Olivia Dunne compartilhou um vídeo do TikTok na sexta-feira para anunciar Acelerador bebida energética enquanto dança Justin Bieber‘Maria’. Ela inicia o clipe com alguns movimentos de dança retrô.

Dunne, 20 anos, usava uma camisa justa azul de alças finas com calça de pijama rosa e óculos de sol vermelhos que lembravam o início dos anos 2000.

As melhores fotos do media day de Olivia Dunne

“Crush on Accelerator”, Dunne legendou a postagem.

Seus movimentos de dança incluíam deslizar no chão de madeira com meias, assim como Tom Cruise faz no filme “Risky Business”, de 1983.

Parceria Accelerator de Olivia Dunne

Dunne falou anteriormente Jenna Lemoncelli de O Correio de Nova York para falar sobre como Travis Kelce e Arão Juiz trabalhando com Acelerador a inspirou a se juntar a eles.

“O que realmente me atraiu no Acelerador no início havia uma lista carregada de atletas de primeira linha que usam isso e bebem”, disse Dunne. “Quero dizer, Arão Juiz, Travis Kelce – todos eles usam e são obviamente atletas incríveis. Então foi isso que realmente me atraiu neste produto.”

Dunne está ganhando mais de sete dígitos com acordos e parcerias NIL como esta com Acelerador estão apenas ganhando mais dinheiro para ela. Ela está namorando atualmente MLB jogador.