Omni ABRE VAGAS presenciais e HOME OFFICE; Se candidate!

A Omni, empresa do setor financeiro que visa oferecer crédito às pessoas, proporcionando a realização de seus sonhos objetivos, está com ótimas oportunidades disponíveis no mercado de trabalho. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas listadas:

Advogado Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Contas a Pagar Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Temporário;

Analista de BackOffice JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Crédito JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente Jurídico – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Currículos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Compliance – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Omni

Dando mais detalhes sobre a empresa, podemos frisar que a Omni tem quase 30 anos de história e está inserida cada vez mais em um novo universo, o da transformação digital. Em termos de atuação, desenvolve novos produtos, plataformas, meios de contato e formas de fazer negócios pensando na usabilidade e na inserção do seu cliente nesse mundo cada vez mais digital e conectado.

Iniciou suas atividades como uma financeira focada em financiamento de veículos e, hoje, desenvolve novos produtos, plataformas e outras coisas, além de estar atenta à transformação digital. Não abre mão das relações humanas e as valoriza muito, sejam elas com os clientes, colaboradores, correspondentes bancários, acionistas e parceiros.

Como efetivar a sua candidatura?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

