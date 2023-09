Omni Brasil CONTRATA funcionários em São Paulo

A Omni Brasil, empresa que é considerada o instituto de hipnoterapia mais renomados do Brasil, está com algumas boas vagas de emprego em aberto. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa e seus detalhes, vale a pena consultar a lista de vagas abaixo:

Analista de Customer Success – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista de Performance e Growth Sênior – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista Financeiro Sênior – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Closer – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Coordenador (a) Financeiro – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Estagiário (a) de Dados – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) de Redação – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) Comercial (Inside Sales) – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) em Operações – São Paulo – SP – Estágio;

Estágio em Pessoas e Cultura – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a Omni Brasil

Dando mais detalhes sobre a Omni Brasil, podemos ressaltar que iniciou as suas atividades no país em 2015. Desde então, o instituto oferece treinamentos diferenciados com o ensino de técnicas utilizadas por grandes referências da hipnoterapia no mundo, sempre com foco na qualidade e excelência.

O instituto é presidido por Michael Arruda, hipnoterapeuta há 9 anos e primeiro instrutor OMNI da América Latina. Com sua experiência em business e relacionamento de negócios, rapidamente conseguiu ampliar a visibilidade da empresa e, em conjunto com Hansreudi, implementar melhorias que repercutiram globalmente na OMNI Hypnosis Training Center.

Como se candidatar em uma das opções?

A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

