Onda de calor deve atingir 11 capitais nesta quinta, 21. Veja lista completa

Está quente na sua cidade? Na semana em que uma onda de calor invadiu o Brasil, milhões de brasileiros de todas as regiões estão sentindo os efeitos do calorão. E não será diferente nesta quinta-feira (21). De acordo com os meteorologistas, várias capitais serão fortemente impactadas pelas altas temperaturas no decorrer do dia.

Segundo as projeções oficiais, os termômetros poderão bater a marca dos 35ºC em nada menos do que 11 das 27 capitais do país. Em duas delas, a previsão é ainda mais dramática. Em Palmas, no Tocantins, e em Cuiabá, no Mato Grosso, a expectativa é de que a temperatura média oficial atinja a marca dos 40ºC.

A elevação das temperaturas está dentro do que foi projetado por órgãos oficiais, de que o calor seria elevada sobretudo no Centro-Sul do país entre esta sexta-feira (22) e o domingo (24). Neste intervalo de tempo, algumas localidades poderão bater a marca dos 43ºC.

Abaixo, você pode conferir como ficam as temperaturas máximas e mínimas em todas as capitais do Brasil para esta quinta-feira (21). Em negrito, você pode identificar as cidades que devem registrar altas em seus termômetros.

Aracaju: 27ºC / 22ºC

Belém: 33ºC / 25ºC

Belo Horizonte: 31ºC / 16ºC

Boa Vista: 36ºC / 25ºC

Brasília: 33ºC / 19ºC

Campo Grande: 37ºC / 25ºC

Cuiabá: 40ºC / 25ºC

Curitiba: 32ºC / 15ºC

Florianópolis: 29ºC / 19ºC

Fortaleza: 32ºC / 24ºC

Goiânia: 37ºC / 22ºC

João Pessoa: 27ºC / 23ºC

Macapá: 35ºC / 25ºC

Maceió: 27ºC / 22ºC

Manaus: 36ºC / 26ºC

Natal: 30ºC / 23ºC

Palmas: 40ºC / 25ºC

Porto Alegre: 27ºC / 18ºC

Porto Velho: 37ºC / 25ºC

Recife: 27ºC / 23ºC

Rio Branco: 35ºC / 23ºC

Rio de Janeiro: 35ºC / 18ºC

Salvador: 28ºC / 23ºC

São Luís: 32ºC / 26ºC

São Paulo: 33ºC / 16ºC

Teresina: 39ºC / 25ºC

Vitória: 29ºC / 20ºC

Alerta laranja

Desde o início desta semana, órgãos oficiais começaram a alertar sobre a forte possibilidade de calor no Brasil no decorrer desta semana. Já na última segunda-feira (18), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a chegada da onda de calor no território nacional. O nível laranja indica situação de perigo na classificação do Inmet, e até segunda ordem está válido até a próxima sexta-feira (22).

O que explica este calor?

A onda de calor que está se formando no Brasil está sendo provocada por um sistema de alta pressão atmosférica que se instalou no território nacional. Esta pressão impede a circulação da massa de ar quente, que por sua vez, não se locomove, e fica parada no território brasileiro.



Especialistas explicam que este ar aprisionado pela alta pressão atmosférica continua sendo aquecido, fazendo com que se provoque um aumento fora do normal das temperaturas. Por esta lógica, no meio urbano, a sensação térmica é ainda maior.

Previsão do tempo para esta quinta-feira (21)

Segundo as informações oficiais, as chuvas do Brasil devem se concentrar na região sul do estado do Rio Grande do Sul. A tendência, aliás, é que ela persista nos próximos dias. Até o início da próxima semana, a expectativa é de que a chuva seja percebida em várias regiões gaúchas.

Em Porto Alegre, a previsão é de chuvas menos intensas, mas a qualquer hora do dia. A capital gaúcha também deve voltar a registrar um tempo mais abafado.

No Norte, as instabilidades se espalham do oeste do Amazonas ao norte do Amapá. No Nordeste, a situação é mais instável do litoral de Pernambuco ao litoral da Bahia.

Já na região Centro-Sul, a expectativa é de sol durante todo esta quinta-feira (21). A máxima é de 40ºC em Cuiabá, 39ºC em Palmas, 38ºC em Teresina, 37ºC em Goiânia e Campo Grande, 34ºC no Rio de Janeiro e em São Paulo, 32ºC em Brasília e Curitiba, 31º em Belo Horizonte e 29ºC em Florianópolis.