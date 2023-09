Onde as provas serão realizadas?

O concurso Dataprev tem sido um dos editais mais esperados nos últimos dias. As vagas são para médio e superior. Ao todo são quase 2.500 vagas.

As provas estão marcadas para o dia 01 de outubro. A consulta aos locais de prova, de acordo com o cronograma indicado no edital, será divulgada no dia 19 de setembro.

A recomendação do MPF para a aplicação das provas em todas as 27 capitais do país, incluindo o Distrito Federal, visa garantir que os candidatos tenham uma ampla acessibilidade para participar do processo seletivo.

Além disso, a solicitação de reabertura do prazo de inscrições pode ser uma medida importante para permitir que mais candidatos tenham a oportunidade de se inscrever.

É importante que os candidatos estejam atentos às atualizações sobre o concurso e às decisões do órgão organizador, o Cebraspe. Caso haja qualquer alteração no cronograma ou nas condições do concurso em resposta às recomendações do MPF, os candidatos serão informados devidamente.

Vagas concurso Dataprev

487 oportunidades para os seguintes cargos:

Nível superior

analista de processamento;

analista de Tecnologia da Informação (várias áreas);

engenheiro de segurança do trabalho;

médico do trabalho;

auxiliar de enfermagem do trabalho; e

técnico de segurança do trabalho.



O analista vai contar com as seguintes áreas:

Advocacia; Análise de Negócios; Arquitetura e Engenharia Tecnológica; Comunicação Social; Contabilidade; Desenvolvimento de Software; e Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e de Dados); Estratégia e Governança; e Gestão de Pessoas.

Os cargos do concurso Dataprev para nível médio são:

auxiliar de enfermagem do trabalho; e

técnico de segurança do trabalho.

Benefícios concurso Dataprev

O salário inicial de até R$8.747,61 é atrativo, e os benefícios adicionais tornam a oferta ainda mais interessante. Alguns dos benefícios mencionados incluem:

Auxílio-alimentação de R$1.111,20, que é um benefício importante para cobrir despesas alimentares dos servidores. Reembolso pré-escolar ou escolar de até R$1.513,03, que auxilia os pais com despesas relacionadas à educação de seus filhos. Auxílio tratamento especializado para filhos com deficiência de até R$1.230, demonstrando preocupação com as necessidades das famílias dos servidores. Assistência à saúde, garantindo cuidados médicos e hospitalares para os servidores. Previdência complementar por meio da Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev (Prevdata), ajudando a garantir uma aposentadoria mais segura. Participação nos lucros e resultados, que pode ser uma forma adicional de remuneração. Gratificação Variável por Resultado (GVR), incentivando o desempenho e a produtividade dos servidores.

Esses benefícios demonstram o compromisso da Dataprev em oferecer condições atraentes para seus funcionários, além do salário competitivo. Eles contribuem para atrair e reter talentos e criar um ambiente de trabalho satisfatório.

Locais de prova

As avaliações vão acontecer nos seguintes locais:

Brasília (DF);

Florianópolis (SC);

Fortaleza (CE)

João Pessoa (PB);

Natal (RN);

Rio de Janeiro (RJ); e

São Paulo (SP).

Como serão as provas do concurso Dataprev ?

O concurso da Dataprev utilizará provas objetivas como método de avaliação para os candidatos. Essas provas consistirão em um total de 120 questões, com formato de resposta certa ou errada. Essas questões estão divididas em duas partes: 50 questões de Conhecimentos Gerais (com peso 1) e 70 questões Específicas (com peso 2).

Os conhecimentos necessários englobam várias áreas, incluindo:

20 questões de Língua Portuguesa;

10 questões de Língua Inglesa;

5 questões de Raciocínio Lógico;

5 questões de Atualidades;

10 questões sobre Legislação relacionada à Segurança de Informações e Proteção de Dados; e

70 questões específicas da área de conhecimento desejada pelo candidato.

A prova tem um total de 190 pontos disponíveis. Cada resposta correta de acordo com o gabarito oficial vale um ponto, mas respostas erradas resultam na perda de um ponto.

De acordo com o edital, será considerado reprovado na prova objetiva o candidato que:

Obtiver menos de 10 pontos na seção de Conhecimentos Gerais;

Obtiver menos de 21 pontos na seção de Conhecimentos Específicos; e

Obtiver menos de 36 pontos no total das provas.”

Esses critérios determinam quem passará na prova objetiva do concurso.