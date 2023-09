onde está o erro na imagem?

O que pode estar errado com um homem pescando? Você gosta de jogos e desafios onde o objetivo é encontrar algo inconsistente em uma foto ou imagem? Então o desafio de hoje é perfeito!

Usando a sua inteligência e percepção, tente encontrar o erro grotesco na imagem no menor tempo possível. Mas, antes, uma consideração importante.

O teste que você verá abaixo é ótimo para avaliar o seu QI. Ele é usado, inclusive, como parte de testes mais complexos que tem justamente o objetivo de medir o QI de indivíduos de idades variadas.

Por exemplo, um QI 100 é considerado dentro da média. Um QI abaixo de 70 é considerado abaixo da média. E um QI superior a 130 é considerado superior.

Assim, se você conseguir resolver esse desafio em poucos segundos, isso indica que você tem um QI elevado. Porém, isso não é definitivo. Como falamos no início, esse tipo de teste é apenas uma parte de outros desafios mais complexos que definem o QI de uma pessoa. Dito isto, vamos ao desafio!

Homem pescando: encontre o erro na imagem abaixo

A imagem abaixo mostra um homem pescando de forma tranquila em um rio ou riacho. Ele está sentado em algo que parece um banco. O sujeito usa chapéu e está com um cachimbo na boca. Ao lado dele, é possível ver alguns peixinhos que provavelmente ele pescou anteriormente.

O homem misterioso segura uma vara de pescar com uma isca na ponta. O rio parece calmo e está localizado em meio à natureza. É possível ver muitas árvores ao fundo, bastante campo e morros. Aparentemente tudo está correto na imagem.

Mas um detalhe desafia a lógica. Qual será? Observe a imagem abaixo e tente encontrar o erro.



Imagem: Reprodução

Conseguiu encontrar algo de errado? Será que o erro está no homem, em suas roupas? Na vara de pescar? No rio? Ou em algum elemento ao redor do misterioso pescador.

Olhe novamente a imagem. Mas agora vamos te dar uma dica. Esqueça o pescador! Está tudo certo com ele. O problema está em um outro elemento da imagem e tem relação com o rio…

E aí, conseguiu encontrar? Vamos ver a resposta!

Resposta do desafio do pescador

O homem está pescando em um rio, não é mesmo? Isso fica bem evidente, pois ele está no campo e não na praia. Há bastante vegetação na imagem para não deixar dúvidas de que ele está em uma área rural, bem longe da praia.

Porém, repare no canto inferior direito da imagem. Encima de uma pedra é possível ver… uma estrela-do-mar.

Sabemos que a estrela-do-mar é um animal equinodermo em formato de estrela. Mas esse animal só se desenvolve em mares e oceanos. Ou seja, é impossível encontrar uma estrela-do-mar em qualquer rio ou riacho.

E esse é o grande erro da imagem! Interessante, não é mesmo? Agora salve a imagem em sua galeria e desafie seus amigos. Veja quem conseguirá encontrar rapidamente esse erro grotesco do homem pescando.