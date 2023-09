Onde posso assistir ao Tokyo Game Show 2023? Quando é o evento de videogame?

TO Tokyo Games Show (TGS), um dos maiores eventos de videogame amantes, acontecerá mais uma vez no coração do Japão.

Este evento gerou grande expectativa entre os jogadores porque irá revelar as mais recentes inovações e lançamentos asiáticos, que estão interligados com a rica cultura pop do Japão.

Esta feira anual de videogames é muito popular em todo o mundo, por isso muitos fãs de console estão se perguntando quando ela acontecerá e onde poderão acompanhar o evento que deverá reunir mais de 200.000 visitantes pessoalmente e milhões em todo o mundo via transmissão ao vivo.

Os organizadores explicaram que este ano as restrições de idade serão levantadas, permitindo a entrada de crianças menores de 12 anos para ver mais de 2.000 estandes de expositores.

Além disso, um novo canto e área de cosplay retornará ao Makuhari Messe pela primeira vez em quatro anos.

Quando é o Tokyo Game Show e onde você pode assisti-lo ao vivo?

Este espetacular evento gamer acontecerá de 21 a 24 de setembro, encantando os entusiastas dos jogos no Makuhari Messe em Chiba, Japão.

Serão dois dias intensos de negócios e networking nos dias 21 e 22 de setembro, enquanto os dias 23 e 24 de setembro serão transformados em uma celebração para os fãs, permitindo que uma ampla gama de participantes, desde profissionais da indústria até jogadores apaixonados, mergulhem no magnífica feira de videogames.

Para os fãs que assistiram ao evento, poderão acompanhar pelas plataformas oficiais da feira. A forma recomendada é fazê-lo através do YouTube e Twitch.