Onde vejo o resultado sem precisar sair de casa?

Se você é segurado do INSS e precisa realizar uma perícia médica, é importante entender o que é e como funciona esse processo. A perícia do INSS é um procedimento fundamental para garantir o acesso aos benefícios previstos pela Previdência Social.

Neste artigo, vamos explicar como consultar o resultado da perícia médica do INSS de forma online, trazendo praticidade e agilidade para os segurados.

O que é a Perícia Médica do INSS?

A perícia médica do INSS é um procedimento realizado por um profissional da saúde habilitado pelo instituto. É por meio dessa avaliação que se certifica a existência de uma doença ou acidente que provoque a incapacidade do trabalhador para exercer suas atividades laborais.

A perícia é obrigatória para trabalhadores que precisam comprovar sua incapacidade, parcial ou total, para ter acesso aos benefícios previdenciários, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez.

Como consultar o resultado da perícia médica?

Após realizar a perícia médica do INSS, é possível consultar o resultado de forma online, através do site ou aplicativo Meu INSS. O resultado da perícia é disponibilizado a partir das 21 horas do dia em que a perícia foi realizada. Além disso, também é possível fazer a consulta ligando para o número 135.

Guia para consultar perícia no Meu INSS pelo CPF

Para consultar o resultado da perícia médica no Meu INSS pelo CPF, siga os seguintes passos:



Você também pode gostar:

Acesse o site do Meu INSS Faça o login com o seu CPF e senha pré-cadastrada. Na página inicial, role até a parte inferior da tela e procure por “Outros Serviços”. Clique na opção “Resultado de Benefício por Incapacidade”. Na página do resultado, você encontrará informações sobre o seu requerimento, como o número do requerimento, o tipo de benefício solicitado e a situação em que se encontra. Na parte inferior da página, você terá a opção de salvar o arquivo com o resultado da perícia.

Como agendar uma Perícia Médica do INSS?

Para agendar uma perícia médica do INSS, é necessário realizar o agendamento através do site ou telefone. No site do Meu INSS, é possível agendar a perícia diretamente, fornecendo os documentos pessoais do segurado, como CPF, RG e número do benefício.

Além disso, é importante estar atento aos prazos estabelecidos, pois a não realização da perícia no prazo determinado pode resultar na suspensão do benefício.

Quantos dias demora para receber o pagamento após a perícia?

Após a realização da perícia médica e a aprovação do benefício pelo INSS, o segurado tem direito a receber o pagamento a partir do 16º dia de afastamento. No entanto, o prazo para o pagamento do benefício pode variar de acordo com cada caso e a complexidade da situação do segurado.

É importante ressaltar que o INSS libera o resultado das consultas a partir das 21h do dia em que a perícia médica foi realizada.

O que fazer quando o resultado da perícia não sair?

Caso o resultado da perícia médica do INSS não saia, é possível recorrer da decisão através de um processo administrativo dentro do próprio órgão. Para isso, é importante contar com o auxílio de um advogado previdenciário, que poderá orientar o segurado em todas as etapas do recurso.

Durante o processo de recurso, é fundamental reunir toda a documentação médica necessária e apresentar argumentos sólidos para reverter a decisão.

Quais são as prováveis pendências que o trabalhador pode ter?

Durante a perícia médica do INSS, podem surgir algumas pendências que podem resultar na não concessão do benefício. Algumas das pendências mais comuns são a falta de documentação médica, como atestados, exames e laudos, ou a falta de informações sobre o histórico médico do segurado.

Além disso, é essencial manter a documentação atualizada e acompanhar todas as consultas médicas regularmente.

Como saber qual é a sua pendência na perícia médica?

Para saber qual é a pendência na perícia médica do INSS, é necessário consultar o resultado da perícia, que pode ser feito através do site ou aplicativo Meu INSS, como mencionado anteriormente. No resultado da perícia, será informado se há alguma pendência e qual é a documentação ou informação necessária para resolver a situação.

Caso haja alguma pendência, é importante providenciar a documentação solicitada o mais rápido possível.

Quem tem direito ao auxílio-doença?

O auxílio-doença é um benefício concedido pelo INSS aos trabalhadores que ficam temporariamente incapazes de exercer suas atividades laborais devido a problemas de saúde. Para ter direito ao auxílio-doença, é necessário cumprir alguns requisitos, como ter qualidade de segurado, ter contribuído para o INSS por um período mínimo e estar afastado do trabalho por mais de 15 dias consecutivos.

Além disso, é necessário passar pela perícia médica do INSS, que irá avaliar a incapacidade do segurado.

Ademais, consultar o resultado da perícia médica do INSS de forma online é uma maneira prática e ágil de acompanhar o andamento do processo e ter acesso às decisões do instituto. Através do site ou aplicativo Meu INSS, o segurado pode consultar o resultado da perícia, verificar se há pendências e tomar as medidas necessárias para resolver a situação.

É importante estar sempre atento aos prazos e contar com o auxílio de um advogado previdenciário em caso de necessidade de recurso.

Leia também: APOSENTADORIA: Descubra como se aposentar com o teto máximo do INSS em 2023