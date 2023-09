Opala, Santana, Kombi a partir de R$ 2 MIL, Corolla Fusion R$ 7 MIL

Oportunidades incríveis surgem quando se sabe onde procurar. Hoje, vamos falar sobre um dos eventos mais aguardados para os entusiastas de automóveis e investidores: o leilão de veículos. Temos informações sobre um grande leilão que está prestes a acontecer e que pode ser a chance perfeita para você adquirir um carro por um preço muito abaixo do mercado.

O que é um Leilão de Veículos?

Um leilão de veículos é um evento onde automóveis de vários tipos e modelos são vendidos ao maior lance. O leilão pode ser de carros recuperados de financiamentos não pagos, veículos apreendidos pela polícia, carros de frota de empresas, entre outros.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar de um leilão de veículos, desde que esteja em dia com suas obrigações fiscais e não possua restrições judiciais.

Os leilões de veículos geralmente acontecem online e são organizados por empresas especializadas. O interessado deve realizar um cadastro no site da empresa de leilão, onde serão solicitados alguns dados pessoais ou empresariais.

Leilão em Destaque

Recentemente, a Polícia Federal anunciou um grande leilão de veículos. Entre os carros disponíveis estão modelos como Opala, Santana, Kombi, com lances iniciais a partir de R$ 2 mil, e também modelos mais luxuosos como o Corolla e o Fusion, com lance inicial de R$ 7 mil.

Veículos Disponíveis

A lista de veículos disponíveis é extensa, incluindo marcas e modelos populares como:



TOYOTA/COROLLA XLI, ANO/MODELO 2009/2009 LANCE INICIAL:R$7.400,00

Chevrolet Opala SL, 1988, Lance Inicial de R$5.200

Chevrolet Vectra Sedan, 1999/00, Lance Inicial de R$2.100

Volkswagen Santana, 1998/99, Lance Inicial de R$2.100

FORD/FUSION, ANO/MODELO 2008/2009 LANCE INICIAL:R$7.400,00

RENAULT / FLUENCE DYNAMIQUE, ANO/MODELO 2016/2016 LANCE INICIAL:R$13.000,00

Como Participar?

Para participar do leilão, o interessado deve realizar um cadastro no site do leilão, informando seus dados pessoais ou empresariais. Uma vez cadastrado, o participante pode dar lances nos veículos de seu interesse.

Vale ressaltar que, ao adquirir um veículo em leilão, pode haver a necessidade de investir em reparos e manutenção. Portanto, é fundamental realizar uma vistoria cuidadosa antes de efetuar a compra.

Oportunidade Única

Além do leilão da Polícia Federal, a Receita Federal também anunciou recentemente um leilão eletrônico com uma variedade incrível de itens, incluindo carros, celulares e vinhos. É uma oportunidade única para adquirir itens exclusivos e raros.

Este leilão será realizado pela Receita Federal do Brasil (RFB), mais especificamente pela Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto, em São Paulo. Mas, ao contrário dos leilões tradicionais, este será realizado totalmente online, permitindo a participação de pessoas de todo o país.

A oferta de itens é vasta, incluindo vinhos importados, notebooks, smartphones, câmeras fotográficas, joias, entre outros. O lote mais acessível é composto por um carrinho de bebê, com lance inicial de apenas R$ 300. Para os aficionados por tecnologia, há lotes com cinco celulares, novos e usados, com lances a partir de R$ 1 mil.

Regras do Leilão

É importante notar que os produtos leiloados na categoria “celulares/acessórios” têm uma restrição importante: eles não podem ser revendidos e devem ser usados exclusivamente pelo arrematante, mesmo que este seja uma pessoa jurídica.

Itens de Valor

Além dos itens mais acessíveis, este leilão oferece a chance de arrematar grandes ativos, como carretas, caminhões, ônibus e automóveis de passeio. Até mesmo veículos considerados sucata estão disponíveis. O lote de menor valor nesta categoria tem um lance inicial de R$ 100 mil (uma carreta usada).

Leilão pode ser uma Excelente Oportunidade

Participar de um leilão de veículos pode ser uma excelente oportunidade para adquirir um carro por um preço muito abaixo do valor de mercado. No entanto, é importante lembrar que é necessário fazer uma vistoria cuidadosa do veículo antes de efetuar a compra. E lembre-se: as oportunidades são para quem está preparado. Boa sorte!