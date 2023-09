Oportunidade aberta para AGENTES de SAÚDE; basta ter nível médio

Candidatos com nível médio de escolaridade podem se candidatar para uma das vagas que estão abertas em um novo Processo seletivo municipal.

O certame visa contratação de profissionais para cargos dentro da área da saúde.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas a Prefeitura de Maués, no estado do Amazonas. Ao todo, são oferecidas 49 vagas para contratação imediata para o cargo de Agente comunitário de Saúde.

O salário oferecido é de R$ 2.640,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1.º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto n.º 70.436/72;

Gozar dos direitos políticos, nos termos do § 1.º do artigo 12 da Constituição Federal;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (sexo masculino);

Ter, no mínimo, dezoito anos completos na data da posse;

Comprovar residência fixa na localidade de atuação na data da publicação do Edital, exclusivamente para os candidatos aos cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS);

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada em exame médico admissional;

Ser aprovado neste Processo Seletivo Público e possuir, na data da posse, os pré-requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme estabelecido no Edital;

Nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente não ter sido responsável, por atos julgados irregulares, por decisão definitiva, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou, ainda, por Conselho de Contas dos Municípios;

Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego público;

Não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em julgado, pela prática de crimes contra a Administração Pública, capitulados no título XI da Parte Especial no Código Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 16 de junho de 1985, e na Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992.

Inscrições Maués – AM

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Maués – AM têm entre os dias 27 a 29 de setembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito presencialmente no endereço da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Doutor Pereira Barreto, n 493, Centro. Mais informações no site da Prefeitura.

Quais as funções de um Agente comunitário de Saúde?

Confira a seguir as principais funções do cargo:

Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;

Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros);

Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;

Garantir da atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde;

Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo.

Etapas processo seletivo Maués – AM

O processo seletivo para a Prefeitura de Maués – AM contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 29 de outubro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.





