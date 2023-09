OPORTUNIDADE! Compre videogame, câmeras de ação e brinquedos da Disney em Leilão da Receita

A Receita Federal informou que vai abrir no próximo dia 18 de setembro os lances para um leilão inusitado. A ideia é leiloar itens que foram apreendidos ou abandonados no Aeroporto Internacional do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. Neste sentido, estamos falando de videogames, câmeras e até mesmo pequenos brinquedos da Disney.

Os lances, no entanto, serão feitos para pacotes fechados, ou seja, a Receita Federal vai fechar um grupo de itens e determinar um valor base para o leilão. A ideia é que os preços mais em conta estejam disponíveis dos lotes 7 ao 10, com valores a partir dos R$ 400, segundo as informações do Fisco.

Vamos para um exemplo: o pacote do lote 7 vai reunir itens como:

Para adquirir este pacote, o lance mínimo será de R$ 400. Entretanto, como se trata de um leilão, a lógica é clara: leva os produtos para casa, o cidadão que estiver disposto a dar o maior lance para ter estes produtos.

O lote 10, que conta com a menor variedade de produtos, conta com os seguintes itens:

Helicoptero – Brinquedo Goblin Kraken 580

Boneca Lol – Mod Under Wraps

Brinquedo Disney Tsum Tsum (Diversos)

Brinquedo Disney Animatur’s Collection.

Os lotes mais caros são os seguintes:



Lote 2 – com 67 itens;

Lote 3 – com 67 itens;

Lote 4 – com 71 itens.

Cada um destes lotes indica um lance inicial no valor de R$ 10 mil.

Quem pode participar

De acordo com a Receita Federal, nem todo mundo pode participar do leilão dos itens esquecidos no aeroporto. Para poder participar é necessário seguir algumas regras como ser uma pessoa física maior de 18 anos ou emancipada; ter número de CPF; ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Pessoas jurídicas também podem participar do leilão. Neste caso, as empresas devem ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); e o responsável da empresa, ou seu procurador, também deve ter o selo Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Como participar

Está entre as pessoas aptas a participar do leilão da Receita Federal? Então basta seguir os passos abaixo:

Acesse o sistema do e-CAC da Receita Federal com a sua conta prata ou ouro;

Ao acessar o e-CAC, os interessados (PF ou PJ) devem selecionar o edital do leilão de número 0717700/000003/2023;

Logo depois, é hora de escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em “incluir proposta”;

Aceite os termos e condições apresentados pela Receita no site;

Inclua o valor da proposta, que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo, e salve;

Aguarde o resultado.

Vale frisar que as pessoas físicas só podem enviar os seus lances para os pacotes que vão do 7 ao 10. As pessoas jurídicas podem enviar lances para qualquer pacote. O cidadão que preferir, pode ir pessoalmente até o Aeroporto do Galeão para ver de perto os produtos que estão prestes a participar do leilão.

Prazo para o leilão

Embora o leilão seja iniciado no dia 18, os lances podem ser dados até o dia 27 deste mês de setembro. No dia 28, a Receita Federal vai anunciar, a partir das 10h30 da manhã, os nomes das pessoas que deram os maiores lances e que terão o direito de levar os produtos de cada pacote para casa.

Em caso de dúvidas específicas sobre o leilão, a dica é entrar em contato com a Receita Federal antes de realizar o seu lance, para evitar maiores problemas depois do ato.