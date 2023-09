OPORTUNIDADE! Governo divulga 290 MIL vagas em CURSOS GRATUITOS e À DISTÂNCIA (EAD); veja como se inscrever

O Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) anunciaram a abertura de 290 mil vagas em cursos de educação à distância (EaD).

Essa é a maior oferta de vagas já realizada no Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), com o objetivo de contribuir para a formação de professores e profissionais da educação básica.

O Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB)

O Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) é uma iniciativa do MEC que permite que instituições públicas de ensino superior ofereçam cursos de qualidade na modalidade de educação à distância. O programa tem como objetivo levar educação de qualidade para locais distantes e isolados do país, por meio de parcerias governamentais nas esferas federal, estadual e municipal.

Atualmente, o UAB destina 70% das vagas para a formação inicial e continuada de professores da educação básica, e os outros 30% são voltados para cursos na área de administração pública e desenvolvimento econômico, social e regional.

Edital 25/2023: Abertura de Vagas

O edital 25/2023, destinado a instituições públicas de ensino superior integrantes do UAB, foi publicado no dia 25 de setembro. Esse edital visa à oferta de 290 mil vagas em cursos de graduação e especialização lato sensu na modalidade EaD.

As turmas dos cursos selecionados serão implementadas em municípios mantenedores dos Polos EaD UAB entre julho de 2024 e dezembro de 2026. A adesão aos cursos e a solicitação de cadastro de novos cursos devem ser feitas entre 21 de setembro e 30 de novembro.

Áreas de Formação



Você também pode gostar:

As vagas são prioritariamente voltadas para a formação inicial de professores da educação básica, mas também abrangem outras áreas. Os cursos propostos pelas instituições devem pertencer a três áreas principais:

Formação de professores e demais profissionais da educação básica (licenciaturas e especializações) Formação de agentes públicos Desenvolvimento econômico social e regional (bacharelados, tecnológicos e especializações)

Novidades e Parcerias

O edital traz inovações ao ampliar a parceria entre o MEC e a CAPES para a formação de professores da educação básica em diferentes temáticas. Além da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), que já oferta cursos, serão incluídos temas propostos pela Secretaria de Educação Básica (SEB) e pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi).

Essa parceria visa à formação de gestores escolares e à temática de educação ambiental, respectivamente. Com isso, o MEC busca aprimorar a formação dos profissionais da educação, garantindo uma educação de qualidade para todos os estudantes.

Adesão e Divulgação

As instituições interessadas em participar do processo de adesão aos cursos devem enviar suas propostas por meio do Sistema Integrado da CAPES (Sicapes). O prazo para adesão e solicitação de cadastro de novos cursos é de 21 de setembro a 30 de novembro.

A divulgação final dos cursos selecionados será feita em março, e as ofertas serão confirmadas em maio de 2024. Essa abertura de vagas representa uma oportunidade única para instituições públicas de ensino superior contribuírem com a formação de professores e profissionais da educação em todo o país.

Ademais, a abertura de 290 mil vagas em cursos EaD pelo MEC e CAPES é um marco importante na história do Programa Universidade Aberta do Brasil (CAPES). Essa iniciativa visa atender à demanda por formação de professores e profissionais da educação básica, bem como promover o desenvolvimento econômico e social por meio da educação.

As instituições públicas de ensino superior têm a oportunidade de participar desse processo por meio do envio de suas propostas, contribuindo para a qualidade da educação em todo o país. O investimento na formação dos profissionais da educação é fundamental para garantir uma educação de qualidade e para o desenvolvimento da sociedade como um todo.

Não deixe de acompanhar as próximas etapas desse processo e fique atento às oportunidades de formação oferecidas pelo Programa Universidade Aberta do Brasil. A educação é a base para um futuro melhor, e sua participação é fundamental nesse processo de transformação.