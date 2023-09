OPORTUNIDADE! Grupo Boticário abre VAGAS de emprego em todo país; veja salários

O Grupo Boticário, uma das maiores empresas do ramo de cosméticos do Brasil, está com inscrições abertas para os programas de estágio e trainee de 2024. Essas oportunidades são ideais para estudantes e profissionais em busca de desenvolvimento e crescimento na área.

Neste artigo, você encontrará todas as informações necessárias sobre os programas, os benefícios oferecidos e como se inscrever.

Estágio no Grupo Boticário

O programa de estágio do Grupo Boticário oferece uma excelente oportunidade para estudantes universitários adquirirem experiência prática em uma empresa renomada. Os candidatos devem estar matriculados em cursos de graduação e ter previsão de formatura a partir de dezembro de 2024. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de setembro, através do link disponibilizado no site do Grupo Boticário.

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 2.068,00, além de benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-alimentação e refeição (com bônus de Natal), vale-transporte e auxílio home office. O programa de estágio tem duração de até dois anos e oferece a possibilidade de efetivação ao final do período.

Trainee no Grupo Boticário

O programa de trainee do Grupo Boticário é voltado para profissionais recém-formados que desejam acelerar sua carreira em uma empresa de destaque no mercado. Os candidatos devem ter concluído a graduação entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023. O processo seletivo é rigoroso e envolve diversas etapas, como testes de lógica, análise de perfil, apresentação em vídeo, painel com desenvolvimento de case em grupo e entrevista final.

Os trainees selecionados serão contratados em regime CLT, com salário de R$ 8.000,00 e um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, descontos para a compra de medicamentos, plano de previdência, auxílio-combustível, auxílio-educação infantil (creche ou babá), entre outros incentivos. Assim como no programa de estágio, os trainees têm a oportunidade de serem efetivados após a conclusão do programa.

Flexibilidade de trabalho



Uma das vantagens de se juntar ao Grupo Boticário é a flexibilidade de trabalho oferecida pela empresa. Os candidatos podem residir em qualquer local do Brasil, pois o modelo de trabalho pode ser realizado de forma remota, híbrida ou presencial.

Essa flexibilidade permite que os colaboradores conciliem suas atividades profissionais com outros compromissos pessoais, proporcionando uma melhor qualidade de vida.

Benefícios e oportunidades de crescimento

Além dos benefícios mencionados anteriormente, o Grupo Boticário oferece um ambiente de trabalho inspirador e oportunidades de crescimento profissional. A empresa investe no desenvolvimento dos seus colaboradores, oferecendo treinamentos e programas de capacitação ao longo da carreira.

Em 2022, o indicador de retenção dos trainees foi de 100% após o programa e 79% deles foram promovidos. Para os estagiários, a taxa de efetivação, em dezembro de 2022, foi de 84%. Esses números demonstram o compromisso do Grupo Boticário em proporcionar um ambiente de trabalho estimulante e oportunidades reais de crescimento.

Como se inscrever

As inscrições para os programas de estágio e trainee do Grupo Boticário podem ser feitas através do site da empresa. Os interessados devem preencher um formulário online, fornecendo informações pessoais e acadêmicas, além de anexar currículo e realizar testes e entrevistas conforme o processo seletivo.

Não perca essa oportunidade de fazer parte de uma empresa reconhecida no mercado e contribuir para o desenvolvimento de produtos de beleza que encantam milhões de pessoas.

Inscreva-se agora mesmo e aproveite todas as vantagens oferecidas pelo Grupo Boticário!