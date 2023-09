OPORTUNIDADE! Quer trabalhar na Alemanha A hora é agora!

Se quiser trabalhar na Alemanha, saiba que há uma grande oportunidade. Se você é fluente no idioma oficial do país, o governo alemão irá facilitar ao máximo sua ida para lá. E tudo depende de suas qualificações como profissional para áreas específicas.

Para saber mais sobre esse assunto, saiba mais informações sobre o assunto a seguir. Este é o melhor momento para os brasileiros trabalhar na Alemanha, inclusive em áreas estratégicas, nas quais há falta de profissionais em todo o país.

Informações iniciais sobre trabalhar na Alemanha

Assim como vários países de primeiro mundo, a Alemanha enfrenta um desafio relacionado a sua população. Isso porque grande parte dela está envelhecendo rapidamente. Dessa forma, há falta de uma mão de obra especializada em diversas áreas.

Um desses exemplos é a da saúde. Em junho, o Brasil recebeu a vista da ministra alemã do exterior Annalena Baerbock, e do trabalho Hubertus Heil. O objetivo foi encontrar profissionais especializados na área, dispostos a preencher o excesso de vagas.

Mas além desse campo, outros também estão enfrentando sérios déficits. Para tentar resolver esse problema, o governo alemão mudará suas regras de trabalho a partir de novembro. E isso inclui, por exemplo, um processo de facilitação para vistos de trabalho no país.

Principais oportunidades de trabalho para brasileiros na Alemanha

Agora, vamos conferir de fato quais as áreas que enfrentam as maiores dificuldades para preencher suas vagas, e que brasileiros especializados podem ocupar:



Além de médicos, a saúde tem falta de cuidadores e enfermeiros;

Há falta de engenheiros elétricos e da área de tecnologia;

Profissionais de TI e IA também tem várias oportunidades no país;

O governo também busca especialistas em ciências naturais;

É preciso de profissionais em indústrias metalúrgicas e de refrigeração;

E ainda, há falta de trabalhadores em áreas de mecatrônica.

Para preencher qualquer uma dessas vagas e trabalhar na Alemanha, uma das principais exigências do governo é dominar o idioma do país. Se você preenche esses requisitos, pode buscar vagas no site da Agência Federal de Emprego do país.

Outras informações importantes sobre o assunto

Existem diferentes vistos de emprego para se mudar e trabalhar na Alemanha. O próprio governo do país permite que você entre com um visto provisório de até 180 dias par arrumar um emprego em sua área. E nesse sentido, há uma informação importante.

Seja qual for a área em que tiver qualificação, você deverá reconhecer seu diploma no país. Para isso, o site de reconhecimento de formação do governo pode ajudar. Mas algumas profissões que são regulamentadas em nível global não precisam ser reconhecidas.

Outro aspecto que você deve dar atenção é a questão de salário. Dependendo de sua área de atuação, os ganhos podem chegar a 80 mil euros por ano. Esse é o caso da área médica, por exemplo. Já campos como os de TI trazem salários anuais na base dos 60 mil por mês.

Agora, diante dessas informações se você quer trabalhar na Alemanha e é especializado em alguma área com déficit de profissionais, aproveite essa oportunidade.