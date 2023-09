Oportunidade! Santander lança programa exclusivo para gamers e streamers: descubra as vantagens!

O universo dos jogos e do streaming está mais acessível do que nunca, graças à emocionante parceria entre o banco Santander Gamer Pro e a CNB Esports.

Eles estão proporcionando uma oportunidade incrível com a oferta de nada menos que 20 mil bolsas de estudo para entusiastas do mundo dos jogos.

Este programa revolucionário foi projetado com o objetivo de atender às paixões e interesses específicos de cada participante.

Se você é um apaixonado por League of Legends (LOL), ficará empolgado em saber que existem 8.000 bolsas disponíveis para aprimorar suas habilidades neste jogo incrivelmente popular.

Da mesma forma, para os entusiastas de Valorant, são oferecidas 8.500 bolsas para que você possa se destacar no competitivo mundo deste jogo emocionante.

A crescente cena de streaming de jogos também não foi esquecida. Para os que aspiram a se tornar streamers de sucesso, foram alocadas 3.000 bolsas de estudo que o ajudarão a desenvolver suas habilidades de transmissão e conquistar seu espaço no vasto mundo do streaming de jogos.

E para aqueles que desejam explorar o crescente e intrigante universo do metaverso, há também um lugar reservado. Com 500 bolsas disponíveis, você terá a oportunidade de mergulhar fundo nessa realidade em constante evolução.

Portanto, se você já sonhou em se aprofundar no mundo dos games ou entrar no empolgante cenário do streaming, esta é a sua chance de tornar esse sonho uma realidade.

Agarre uma dessas bolsas do Santander e prepare-se para embarcar em uma jornada emocionante rumo ao sucesso no universo dos jogos e do entretenimento online.

E então, se interessou? Confira abaixo mais informações sobre essa iniciativa.

Entenda mais sobre o processo seletivo feito pelo Santander

Antes de tudo, é importante ressaltar que as inscrições para o emocionante programa do Santander estão abertas até o dia 18 de outubro.

Assim, a iniciativa está oferecendo uma oportunidade incrível para todos aqueles que têm mais de 16 anos e querem se aprofundar em tópicos relacionados a esse universo.

O processo seletivo é estruturado em três fases distintas, cada uma projetada para avaliar e aprimorar o potencial dos participantes.

A primeira fase abrange o período de 29 de agosto a 24 de novembro e inclui o processo de inscrição, seguido por testes de conhecimento que irão desafiar os candidatos em suas habilidades e compreensão do assunto.

Na segunda fase, que se estende de 14 de dezembro a 13 de março, os selecionados passarão por um curso online abrangente.

Este curso oferecerá não apenas teoria, mas também testes práticos direcionados à trilha de interesse escolhida pelos participantes. As atividades programadas de 14 de março a 30 de março.

Por fim, a terceira fase, agendada de 5 de abril a 4 de julho, será reservada para os 100 candidatos que demonstrarem seu comprometimento e potencial durante as fases anteriores. Esses sortudos participantes terão a chance de se aprofundar ainda mais no assunto ao realizar um curso avançado.

Vale ressaltar ainda que todo o curso oferecido pelo Santander é ministrado de forma totalmente online.

Facilitando, dessa forma, o acesso e a participação de qualquer pessoa interessada. O início das atividades está marcado para 1º de dezembro, e as inscrições podem ser realizadas na página do programa.

Informações adicionais

Está previsto o lançamento de cursos pelo Santander com uma duração de 3 meses. Estes serão conduzidos pela respeitada instituição CNB Esports, reconhecida como uma líder no seu setor.

Além de adquirir conhecimentos sólidos durante o programa, os alunos que demonstrarem um desempenho excepcional terão a emocionante oportunidade de se inscrever em um programa de extensão especial, que envolve um contrato temporário com a CNB.

Ademais, nesse programa de extensão do Santander em parceria com a CNB, os estudantes selecionados serão beneficiados com um suporte financeiro para integrar a equipe base da empresa.

Depois, se juntarão a outros jogadores talentosos e contarão com a orientação de um treinador profissional.

Esta é uma oportunidade única para aprimorar suas habilidades e vivenciar a indústria dos esportes eletrônicos em primeira mão.

Destaca-se, por fim, que esse passo é de extrema importância para aqueles que aspiram construir uma carreira sólida como gamers.

Em resumo, essa iniciativa promete ser um catalisador essencial para o crescimento e desenvolvimento de futuros profissionais dos esportes eletrônicos.